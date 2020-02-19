Тамбов, 19 февраля, 2020, 17:21 — ИА Регнум. В Рассказово установили памятный бюст Героя России Александра Комягина, погибшего в Чечне 1 марта 2000 года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Пресс-служба правительства Тамбовской области

Александр Комягин родился 30 сентября 1977 года в городе Рассказово. Окончил 9 классов в школе № 1, затем профтехучилище № 23. В 1995 году был призван в Российскую Армию. Участвовал в Чеченской кампании в 1996 году, боевых действиях в Таджикистане, в миротворческой миссии в Абхазии. 29 февраля 2000 года в составе шестой парашютно-десантной роты гвардии сержант Комягин участвовал в операции по блокированию боевиков в районе Аргунского ущелья. Утром 1 марта боевики пошли в новую атаку, пытаясь сбросить десантников с занимаемой ими высоты. В этом бою гвардии сержант Комягин погиб. В 2000 году указом президента РФ за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, сержанту Александру Комягину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Памятный бюст установлен Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» при поддержке Российского военно-исторического общества. В торжественном митинге принял участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

«Мы с вами открываем бюст нашего героического земляка Александра Комягина, который 20 лет назад шагнул в бессмертие и удостоен высшего звания, которое есть в нашей стране — Герой России. Его короткая жизнь — настоящий пример служения Родине. Вечная слава Александру Валерьевичу Комягину и низкий поклон его маме», — сказал глава региона.

После памятной церемонии Александр Никитин пообщался с родными Александра Комягина — мамой Татьяной Алексеевной, дочерью Анной и братом Сергеем. В разговоре с губернатором близкие поделились воспоминаниями об Александре, о его детстве, о том, как он уходил на службу. Глава региона в свою очередь поблагодарил Татьяну Комягину за воспитание настоящего героя, проявившего мужество и отвагу в таком молодом возрасте.

«Мы гордимся, что на нашей тамбовской земле вырос этот замечательный человек, ваш сын, настоящий герой. В 23 года проявить такое мужество… То, что он продемонстрировал — высочайшая сила духа», — отметил Александр Никитин.

Татьяна Комягина поблагодарила Александра Никитина за всемерную поддержку, внимание и теплое отношение. Губернатор отметил, что подвиг ее сына — настоящий пример служения Родине, и подчеркнул, что очень важно сохранить память о нем для будущих поколений.

В Рассказово чтят память земляка. Его именем названа одна из улиц, а также комната военно-исторической Славы в 1 корпусе школы №4 Рассказова; на зданиях школы и аграрно-технологического техникума, где учился Александр, установлена мемориальная доска.