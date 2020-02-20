Киев, 20 февраля, 2020, 03:20 — ИА Регнум. Украина, ставшая площадкой безответственных экспериментов в политике, имеет все шансы поэкспериментировать на своих гражданах в области технологий. О том, какой вред может нанести виртуализация внутренней политики в результате бесконечного доверия правящей верхушки к «цифре», рассказывает автор ИА REGNUMМарьян Сидорив.

Смартфон +

На Украине давно не проводилась перепись населения. В мировой практике считается нормальным для страны проверять численность граждан примерно раз в 10 лет, но Киев не делал этого вот уже с 2001 года. Поэтому и раздаются голоса, что 45 или 41 млн украинцев — это фикция, а 25 ли 30 млн — цифра, гораздо более близкая к реальности. Недоверие же граждан к собственным официальным структурам достигло такого градуса, что не менее четверти от общего числа населения не желают иметь никакого дела с официальными переписчиками.

На этом фоне предложение «технологически продвинутых» членов нового украинского правительства взять да и пересчитать данные мобильных операторов выглядит свежо и неординарно. Хотя имеет ли оно отношение к действительности? И почему именно такому методу вдруг захотели отдать приоритет, хотя ученые, например, предлагают совершенно другие подходы?

Читайте подробности в статье Марьяна Сидорива «Украина. Репортаж со строительства «страны в смартфоне»».