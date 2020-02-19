Москва, 20 февраля, 2020, 01:22 — ИА Регнум. Нынешняя система мировой безопасности не может быть названа многополярной, таковой она является лишь потенциально. О том, какие пути лежат перед мировым сообществом и можно ли избежать падения из состояния однополярного мира в деструкцию и хаос, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Сталин вчера

Для того, чтобы понять сложившуюся к данному моменту ситуацию с доминированием Запада, следует обратиться к истории достижения этого доминирования. Дважды на протяжении ХХ века объединенный Запад под руководством сперва Великобритании, а потом США, старался военным путем достичь окончательного превосходства. Именно для этого были начаты две мировые войны, целью которых являлось уничтожение альтернативного Западу источника политической субъектности. В обоих случаях препятствием к реализации этих планов стала Россия, которая в форме СССР продемонстрировала желание и возможность двигаться по собственному пути развития.

Ялтинско-потсдамская система мировой безопасности и явилась результатом компромисса между западной и советской системами после того, как СССР доказал жизнеспособность своей политической системы. И теперь у мира нет альтернативы, кроме как возвращения к некоему аналогу разрушенной ялтинско-потсдамской системы, если мир будет утвержден в условиях нового баланса. Противовесом Западу в данном варианте может стать союз России и Китая, в котором Россия не примет на себя роль экономического придатка к могущественному Китаю, но будет способна проводить самостоятельную политику. Но возможен ли такой поворот после десятилетий пресмыкания перед Западом?

Читайте статью Владимира Павленко «Ялта и Потсдам против глобального хаоса».