Тверь, 19 февраля, 2020, 15:42 — ИА Регнум. Десантные спуски с вертолета курсантов, проходящих подготовку по профессии «летчик-наблюдатель», проводит в Тверской области на базе аэропорта Змеево ФБУ «Авиалесоохрана» 19 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Федеральной авиалесоохраны.

Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» Вертолет забирают группу авиалесоохраны с пожара

В десантной подготовке принимают участие представители региональных баз авиалесоохраны Ханты-Мансийского автономного округа, Забайкальского края, республики Саха (Якутия), Сахалинской, Архангельской, Свердловской, Амурской, Мурманской, Тюменской областей. 19 февраля на аэродроме Змеево проводятся спуски с борта вертолета Ми-8 на спусковых устройствах двух типов, КС-К (Кашевника) и СУ-Р — такие устройства применяются при реальных спусках для тушения труднодоступных лесных пожаров. До этого курсанты тренировались спускаться со специальных вышек-тренажёров.

Обучение курсантов стартовало в октябре 2019 года, оно проводится в единственном в РФ центре подготовки летчиков-наблюдателей в подмосковном Пушкино на базе Федеральной Авиалесоохраны. Здесь также проводится парашютная и аварийно-спасательная подготовка, изучается воздушная навигация, радиосвязь. Подготовка курсантов завершится в мае, после чего им предстоит сдать экзамены. Успешно прошедшие испытание молодые специалисты отправятся на работу в свои регионы.

Как отметили в ведомстве, сегодня профессия летчика-наблюдателя является одной из самых редких в России — около 300 специалистов обеспечивают обнаружение и тушение более трети всех лесных пожаров в России. С начала 2019 года на территории России уже зафиксировано и потушено семь лесных пожаров, огонь прошёл почти 40 га.