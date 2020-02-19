Ярославль, 19 февраля, 2020, 15:28 — ИА Регнум. Руководство хоккейного клуба «Локомотив», УКРК «Арена-2000» и пресс-служба губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова не комментируют скандал вокруг именного места бывшего губернатора Анатолия Лисицына в «Арене». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Арена-2000

18 февраля Анатолия Лисицына не пустили в вип-ложу, где установлено именное кресло бывшего губернатора. По словам политика, о том, что его не пустят, Лисицыну сказал президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев. Корреспонденту ИА REGNUM политик рассказал, что кресло существует в ложе с момента строительства спортивного комплекса.

«Это было сделано по просьбам людей, которые предлагали отметить мою роль в строительстве «Арены-2000». На кресле была установлена табличка «Лисицын Анатолий Иванович». Думаю, теперь ее вырвут», — сказал корреспонденту ИА REGNUMАнатолий Лисицын.

По словам бывшего губернатора, после разразившегося скандала никто из руководства области, клуба и «Арены» на него не выходил и не предлагал урегулировать конфликт.

«Даже если мне предложат вернуться, я не вернусь. По крайней мере, при этой власти. Буду смотреть хоккей внизу, на трибунах», — сказал корреспонденту ИА REGNUMАнатолий Лисицын.

Анатолий Лисицын был автором идеи и лоббистом строительства «Арены-2000» в конце 1990-х годов. Проект был осуществлен несмотря на активную критику со стороны многих ярославцев и политиков. «Арена-2000» стала стадионом хоккейного клуба «Локомотив», который после этого дважды становился чемпионом страны.

Лисицын ушел с поста губернатора в 2008 году. После этого он избирался депутатом Госдумы и членом Совета Федерации от Ярославской области. Губернаторы Сергей Вахруков и Сергей Ястребов не оспаривали право Лисицына на «именное» кресло. Политик считает, что лишить его почетного места решило руководство региона.

«Юрий Яковлев передал мне слова руководства области о том, что мое присутствие в этой ложе неуместно. А сегодня перед матчем он позвонил и сказал, что в ложу меня не пустят, предложив перебраться в другую», — рассказал Лисицын в беседе с корреспондентом ЯрНьюс.

Несмотря на запросы СМИ, ни одна из заинтересованных сторон не опровергла слова Анатолия Лисицына. При этом непонятны и причины такого демарша. Ведь более трех лет при губернаторе Дмитрии Миронове Лисицын продолжал смотреть хоккей на именном кресле. При этом бывший губернатор никогда публично не критиковал своего преемника и поддерживал его на выборах 2017 года.

Табличка на кресле в ложе была единственным знаком уважения к Анатолию Лисицыну в «Арене-2000».