Имя Анатолия Лисицына будет вырвано из ярославской «Арены-2000»
Ярославль, 19 февраля, 2020, 15:28 — ИА Регнум. Руководство хоккейного клуба «Локомотив», УКРК «Арена-2000» и пресс-служба губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова не комментируют скандал вокруг именного места бывшего губернатора Анатолия Лисицына в «Арене». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
18 февраля Анатолия Лисицына не пустили в вип-ложу, где установлено именное кресло бывшего губернатора. По словам политика, о том, что его не пустят, Лисицыну сказал президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев. Корреспонденту ИА REGNUM политик рассказал, что кресло существует в ложе с момента строительства спортивного комплекса.
По словам бывшего губернатора, после разразившегося скандала никто из руководства области, клуба и «Арены» на него не выходил и не предлагал урегулировать конфликт.
Анатолий Лисицын был автором идеи и лоббистом строительства «Арены-2000» в конце 1990-х годов. Проект был осуществлен несмотря на активную критику со стороны многих ярославцев и политиков. «Арена-2000» стала стадионом хоккейного клуба «Локомотив», который после этого дважды становился чемпионом страны.
Лисицын ушел с поста губернатора в 2008 году. После этого он избирался депутатом Госдумы и членом Совета Федерации от Ярославской области. Губернаторы Сергей Вахруков и Сергей Ястребов не оспаривали право Лисицына на «именное» кресло. Политик считает, что лишить его почетного места решило руководство региона.
Несмотря на запросы СМИ, ни одна из заинтересованных сторон не опровергла слова Анатолия Лисицына. При этом непонятны и причины такого демарша. Ведь более трех лет при губернаторе Дмитрии Миронове Лисицын продолжал смотреть хоккей на именном кресле. При этом бывший губернатор никогда публично не критиковал своего преемника и поддерживал его на выборах 2017 года.
Табличка на кресле в ложе была единственным знаком уважения к Анатолию Лисицыну в «Арене-2000».