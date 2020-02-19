Посёлок городского типа Воротынск, Калужская область, 19 февраля, 2020, 15:14 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области начата проверка по сообщению из социальной сети о нападении на ребёнка стаи собак, состоящей из бездомных и домашних животных. Об этом 19 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

AlexisMartin_mb Бродячие собаки

Как сообщается, в посёлке Воротынск Бабынинского района маленькую девочку окружила стая собак, одна из них укусила ребёнка за ногу. Следователи установят обстоятельства происшествия и дадут оценку деятельности государственных органов по вопросам соблюдения законодательства. По результатам проверки будет принято решение, а также инициированы меры профилактического характера.

Ранее волка или животное, похожее на него, очевидцы наблюдали в декабре 2019 года в районе калужской улицы Киевка. Также в центре Калуги была обнаружена растерзанная собака. Впрочем, в Минсельхозе области считают, что это не волки, а волчаки — специально выведенная порода собак.