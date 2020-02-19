Суд помог: коммунистам в Ярославле разрешили митинговать против мэра
Ярославль, 19 февраля, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Администрация Кировского и Ленинского районов Ярославля разрешила коммунистам митинг на площади Мира 22 февраля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия отказала в проведении митинга под предлогом планов использовать машину звукоусиления. Мэрия сообщила, что к месту митинга машина может проехать только по пешеходной дорожке, а это запрещено. При этом раньше таких проблем в этом месте не возникало. Коммунисты обратились в суд.
Помимо требования об отставке мэра коммунисты планируют выступить с протестом против застройки троллейбусного депо в центре города, плохого содержания городских дорог, а также обсудить федеральную повестку.