Ярославль, 19 февраля, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Администрация Кировского и Ленинского районов Ярославля разрешила коммунистам митинг на площади Мира 22 февраля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

Митинг коммунистов в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия отказала в проведении митинга под предлогом планов использовать машину звукоусиления. Мэрия сообщила, что к месту митинга машина может проехать только по пешеходной дорожке, а это запрещено. При этом раньше таких проблем в этом месте не возникало. Коммунисты обратились в суд.

«После этого обращения мэрия согласовала митинг на прежних условиях — в 12 часов на площади Мира. Но мы не отзываем заявление из суда, хотим, чтобы он дал правовую оценку действиям мэрии», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьев.

Помимо требования об отставке мэра коммунисты планируют выступить с протестом против застройки троллейбусного депо в центре города, плохого содержания городских дорог, а также обсудить федеральную повестку.