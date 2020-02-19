Киров, Калужская область, 19 февраля, 2020, 14:17 — ИА Регнум. В Кировском районе Калужской области заключена под стражу ранее судимая 36-летняя жительница Брянска, которая подозревается в кражах у пожилых граждан. Об этом 19 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации Кировской межрайонной прокуратуры.

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В производстве следственного отдела МО МВД России «Кировский» находится уголовное дело о пяти эпизодах краж. По данным следствия, преступники под видом сотрудников газовой службы проникали в дома и квартиры пожилых людей. Пока один отвлекал хозяев манипуляциями с газовым оборудованием, остальные похищали сбережения граждан. Общий ущерб потерпевшим составил 640 тыс. рублей.

В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что к совершению преступлений причастны трое жителей Брянска.