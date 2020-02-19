Калуга, 19 февраля, 2020, 13:56 — ИА Регнум. В Калуге временно исполняющий обязанности губернатора области Владислав Шапша призвал не допускать в регионе конфликтов на межнациональной почве. Об этом 19 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания коллегия областного министерства внутренней политики и массовых коммуникаций.

Admoblkaluga.ru Временно исполняющий обязанности губернатора Владислав Шапша призвал не допускать в регионе конфликтов на межнациональной почве

«В Калужской области живут представители многих народов. И очень важно, чтобы они сохраняли добрососедские отношения. Национальность — это предмет гордости каждого человека, но не предмет для распри. Призываю всех уважительно относиться к своим соседям», — заявил он.

Руководителем муниципалитетов Владислав Шапша предложил держать на личном контроле эти вопросы.

«Ваше личное общение с этими людьми, особенно в местах их компактного проживания — это залог мира и спокойствия», — отметил врио главы региона.

Ранее проект «Калуга многонациональная» стал победителем в номинации «Лучшие практики органов государственной власти в сфере национальных отношений» II всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений. Напомним, в настоящее время на территории Калужской области проживают представители свыше 120 национальностей, которые входят в 15 национально-культурных объединений, и трудятся порядка 100 тысяч граждан других стран.