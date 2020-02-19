Ангарск, Иркутская область, 19 февраля, 2020, 12:56 — ИА Регнум. В Иркутской области произошло знаменательное событие: впервые за почти 30 лет в Ангарске открыли новое здание гимназии № 1. Как сообщает пресс-служба губернатора Приангарья, в торжественном открытии новой школы принял участие новый глава региона Игорь Кобзев.

Правительство Иркутской области Новая школа в Ангарске

«Условия, которые созданы в новой школе, — это инвестиции в будущее. А наше будущее — дети. Надеюсь, каждый школьник даст себе наказ учиться только на «отлично», — заявил врио губернатора.

В новом учебном учреждении предусмотрены отдельные помещения для начальной, средней и старшей школы, два спортзала, бассейн, большой клубный блок. Немаловажно и то, что дети будут учиться в одну смену.

Как уже сообщало ИА REGNUM, открывшаяся в Ангарске школа рассчитана на 825 мест. Это известный долгострой города. Здание начали возводить еще в 1992 году, но неоднократно приостанавливали. В 2016 году было принято решение возобновить строительство объекта.

Правительство региона внесло школу в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014−2020 годы. Всего на эти цели программой предусмотрено 895 млн рублей, в том числе 614 млн из регионального бюджета.

Образовательный процесс начнется 1 сентября. К этому времени школьные классы укомплектуют современным учебным оборудованием.