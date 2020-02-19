Санкт-Петербург, 19 февраля, 2020, 12:53 — ИА Регнум. Несколько сотен петербуржцев были задержаны на различных массовых акциях в 2019 году. Такую информацию городскому парламенту предоставил 19 февраля глава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти генерал-майор полиции Роман Плугин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Задержание манифестанта на Невском проспекте. 1 мая 2019 года

Всего за минувший год в Северной столице устроили 9 тыс. 184 массовых мероприятия. В Петербурге состоялось 27 не согласованных с органами власти публичных акций.

По данным полиции, в них участвовали всего 1103 человека, из них полицейские задержали треть — 293 гражданина — за «нарушение общественного порядка».