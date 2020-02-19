Ярославль, 19 февраля, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Судебные приставы арестовали имущество горнолыжного центра в Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФССП по Ярославской области.

УФССП по ЯО Горнолыжный центр

Судя по фотографиям, речь идет о горнолыжном центре «Николина гора» в городе Тутаеве. Собственник центра не вернул банку кредит. При этом имущество находилось у банка в залоге. Под арест попали пункты проката и сервисного обслуживания, канатно-буксировочные дороги, земельный участок и горнолыжное оборудование.

Если владелец не погасит кредит, имущество будет продано на аукционе.