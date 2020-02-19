«Невосполнимая потеря»: в Кургане умерла ветеран войны Вера Бондарева
Курган, 19 февраля, 2020, 12:15 — ИА Регнум. В Кургане 19 февраля 2020 года ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Курганской области Вера Васильевна Бондарева. Заслуженному врачу РСФСР было 96 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.
Губернатор Зауралья Вадим Шумков назвал смерть Веры Васильевны Бондаревой невосполнимой потерей для всей Курганской области.
Все, кто знал Веру Бондареву, отмечают, что она вкладывала душу во всё, чем занималась, щедро делилась с окружающими теплом своего сердца, заражала курганцев оптимизмом.
Вере Васильевне Бондаревой несколько дней назад вручили юбилейную медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она родилась 5 декабря 1922 года в селе Яснополянское Кустанайской области. В 1934 года переехала в посёлок Мишкино Курганской области. В 1944 году она окончила с отличием Пермский государственный медицинский институт и пошла добровольцем на фронт — воевала в зенитном дивизионе 10-й гвардейской воздушно-десантной бригады и на Втором Украинском фронте в составе 16-го отдельного артиллерийского разведывательного дивизиона 9-й гвардейской армии. Участвовала в боевых действиях на территории Венгрии, Австрии, Чехословакии. Награждена орденом Отечественной войны II степени и рядом медалей.