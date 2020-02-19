Курган, 19 февраля, 2020, 12:15 — ИА Регнум. В Кургане 19 февраля 2020 года ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Курганской области Вера Васильевна Бондарева. Заслуженному врачу РСФСР было 96 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Oldkokb.601125.ru — сайт клинической больницы Курганской области Вера Васильевна Бондарева

Губернатор Зауралья Вадим Шумков назвал смерть Веры Васильевны Бондаревой невосполнимой потерей для всей Курганской области.

«Я был лично знаком с этой удивительной, доброй и светлой женщиной. Она ушла на фронт добровольцем и стойко перенесла все тяготы и лишения военного времени. На протяжении десятков лет трудилась на благо нашего края, многое сделала для развития здравоохранения, воспитания нашего подрастающего поколения», — заявил глава региона.

Все, кто знал Веру Бондареву, отмечают, что она вкладывала душу во всё, чем занималась, щедро делилась с окружающими теплом своего сердца, заражала курганцев оптимизмом.

Вере Васильевне Бондаревой несколько дней назад вручили юбилейную медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она родилась 5 декабря 1922 года в селе Яснополянское Кустанайской области. В 1934 года переехала в посёлок Мишкино Курганской области. В 1944 году она окончила с отличием Пермский государственный медицинский институт и пошла добровольцем на фронт — воевала в зенитном дивизионе 10-й гвардейской воздушно-десантной бригады и на Втором Украинском фронте в составе 16-го отдельного артиллерийского разведывательного дивизиона 9-й гвардейской армии. Участвовала в боевых действиях на территории Венгрии, Австрии, Чехословакии. Награждена орденом Отечественной войны II степени и рядом медалей.