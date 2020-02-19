Санкт-Петербург, 19 февраля, 2020, 12:18 — ИА Регнум. Договор между властями Санкт-Петербурга и Министерством внутренних дел о передаче городским чиновникам персональных сведений нарушителей правил зоны платной парковки готов. Об этом заявил 19 февраля начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Роман Плугин, отчитываясь перед Заксобранием Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Krti.gov.spb.ru Платная парковка в Петербурге

Эту резонансную тему на заседании подняла депутат от «Единой России» Вера Сергеева.

«Вопрос, действительно, очень актуальный и важный для города. Система платных парковок построена, скажем так, в определенной мере в определенных местах. Но система взыскания абсолютно не работает», — признал Плугин. Дело в том, что у полиции нет правовых оснований отдавать кому бы то ни было личные сведения о гражданах, значит, штрафовать нарушителей, не оплачивающих парковку, тоже нет возможности.

Роман Плугин отметил, что в полиции осведомлены об этом, а также о позитивном опыте Москвы, где передача данных осуществляется благодаря особому соглашению между мэром столицы и министром внутренних дел РФ.

В Петербурге долгое время готовили аналогичный документ, указал Плугин. «В настоящее время данное соглашение, в рамках которого данная работа сдвинется, я уверен, с места, согласовано в МВД и находится на подписании у губернатора Санкт-Петербурга», — заявил Плугин.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля в Законодательном собрании Санкт-Петербурга поддержали окончательное принятие Госдумой закона, упрощающего порядок предоставления персональных данных нарушителей должностным лицам и облегчающем взимание штрафов, прежде всего, за нарушение ПДД и правил парковки.