Чусовой, Пермский край, 19 февраля, 2020, 12:07 — ИА Регнум. В Пермском крае утром 19 февраля произошла смертельная авария на Полазна-Чусовой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

59.мвд.рф Автоавария в Пермском крае

Возле села Шушпанка столкнулись трассе УАЗ и «Фиат Дукат». Из-за столкновения машины загорелись.

По предварительным данным полиции, в автоаварии погибли люди. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.