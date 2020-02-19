В Прикамье из-за ДТП сгорели автомобили: есть жертвы
Чусовой, Пермский край, 19 февраля, 2020, 12:07 — ИА Регнум. В Пермском крае утром 19 февраля произошла смертельная авария на Полазна-Чусовой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.
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Автоавария в Пермском крае
Возле села Шушпанка столкнулись трассе УАЗ и «Фиат Дукат». Из-за столкновения машины загорелись.
По предварительным данным полиции, в автоаварии погибли люди. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.