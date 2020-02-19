Киров, Калужская область, 19 февраля, 2020, 12:13 — ИА Регнум. В Калужской области на федеральной автодороге А-130 таможенниками совместно с полицейскими и сотрудниками регионального управления Россельхознадзора были остановлены два грузовика. Машины перевозили свежие груши общим весом 40 тонн. Сопроводительных документов на фрукты у водителей не было. Об этом 19 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужской таможни Екатерина Жданова.

Фото пресс-службы калужской таможни Под Калугой уничтожили 40 тонн груш из Бельгии и Польши

Специалистами было установлено, что страной происхождения товара, перевозимого на одном грузовике, является Польша, а на другом — Бельгия. Незаконно ввезённые на территорию Российской Федерации груши были изъяты и уничтожены.

«В настоящее время калужской таможней рассматривается вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП России», — сказала Екатерина Жданова.