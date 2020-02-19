Санкт-Петербург, 19 февраля, 2020, 11:34 — ИА Регнум. Очередной рекорд, уже четвертый в феврале 2020 года, поставила аномально теплая петербургская погода в ночь на среду, 19 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая набережная

«В три часа температура воздуха достигла +4,6°, что на 0,1° выше прежнего достижения 2003 года», — сообщил в соцсети ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В течение дня этот рекорд может быть превзойден, точное значение температурного максимума станет известно вечером.

Напомним, по данным Гидрометцентра Петербурга, 18 февраля 2020 г. погода в Петербурге побила тепловой рекорд 1925 года (+4,7 °С): во вторник воздух в городе прогрелся до +5,5 °С. Ранее были зафиксированы рекорды суточной температуры 2 февраля и 17 февраля 2020 года.

По данным «Фобоса», сегодня, 19 февраля, в Петербурге сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха +4…+6°, в Ленинградской области +1…+6°. Ветер юго-западный 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти.