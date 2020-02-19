В Пскове открыли бюсты трёх героев-десантников легендарной 6-й роты
Псков, 19 февраля, 2020, 11:19 — ИА Регнум. На Аллее Героев в Пскове к 20-летию подвига легендарной 6-й роты торжественно открыли бюсты трёх героев-десантников. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрациях Пскова и Псковской области, памятные знаки появились в память об уроженцах Пскова Владимире Швецове, Романе Афанасьеве и Михаиле Травине.
Почётное право открыть памятные бюсты предоставили родителям погибших бойцов.
Полковник запаса Владимир Воробьев, отец Героя России Алексея Воробьева, также погибшего в бою в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года, отметил, что «псковские десантники сделали свой выбор и стояли до конца, сражаясь, как это подобает настоящим воинам».
«Тогда они не думали, что показывают пример героизма и мужества. Теперь вся страна и далеко за ее пределами знают и помнят об их подвиге, о том, что они спасли отчество и свой народ», — подчеркнул он.
Напомним, что все трое десантников родились в Пскове. Все трое погибли при выполнении боевого задания в Аргунском ущелье Чечни 1 марта 2000 года. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами на территории Северного Кавказа, все трое награждены орденом Мужества (посмертно). В схватке со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков были убиты 84 десантника, выжили всего шесть.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пскове в 2020 году отмечают 20-летие подвига десантников 6-й роты.