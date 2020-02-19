Псков, 19 февраля, 2020, 11:19 — ИА Регнум. На Аллее Героев в Пскове к 20-летию подвига легендарной 6-й роты торжественно открыли бюсты трёх героев-десантников. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрациях Пскова и Псковской области, памятные знаки появились в память об уроженцах Пскова Владимире Швецове, Романе Афанасьеве и Михаиле Травине.

Pskov.ru Гвардии младший сержант, механик войсковой части № 06776 Владимир Швецов проходил военную службу с 1996 по 1998 год, потом заключил контракт. 1 марта 2000 года геройски погиб, прикрывая отход своего взвода на более выгодные позиции огнем из пулемета

Почётное право открыть памятные бюсты предоставили родителям погибших бойцов.

Pskov.ru Гвардии рядовой, гранатометчик Михаил Травин окончил школу № 22 и псковский профессиональный лицей. В июне 1999 года был призван на действительную военную службу. 1 марта 2000 года погиб при выполнении боевого задания в Аргунском ущелье Чеченской республики

Полковник запаса Владимир Воробьев, отец Героя России Алексея Воробьева, также погибшего в бою в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года, отметил, что «псковские десантники сделали свой выбор и стояли до конца, сражаясь, как это подобает настоящим воинам».

«Тогда они не думали, что показывают пример героизма и мужества. Теперь вся страна и далеко за ее пределами знают и помнят об их подвиге, о том, что они спасли отчество и свой народ», — подчеркнул он.

Pskov.ru Гвардии младший сержант, командир отделения, начальник радиостанции 2 взвода связи, потомственный десантник Роман Афанасьев во время последнего боя в Аргунском ущелье четко выполнял свои обязанности — обеспечивал бесперебойную связь, пока не погиб от руки снайпера

Напомним, что все трое десантников родились в Пскове. Все трое погибли при выполнении боевого задания в Аргунском ущелье Чечни 1 марта 2000 года. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами на территории Северного Кавказа, все трое награждены орденом Мужества (посмертно). В схватке со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков были убиты 84 десантника, выжили всего шесть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пскове в 2020 году отмечают 20-летие подвига десантников 6-й роты.