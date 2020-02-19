Южно-Сахалинск, 19 февраля, 2020, 11:21 — ИА Регнум. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе визита на Сахалин вручил памятные медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалинской области.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Юрий Трутнев вручил медали ветеранам на Сахалине

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«Низкий вам поклон за Победу. Эти медали — благодарность государства и общества за мирное небо над головой. Вы остановили фашистских захватчиков, освободили Европу, дали возможность сегодняшнему поколению россиян жить в свободной и независимой стране», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко во время поездки на Курилы вручил ветерану Великой Отечественной войны Федору Тароеву памятную медаль в честь 75-летия Победы.