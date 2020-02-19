Санкт-Петербург, 19 февраля, 2020, 11:03 — ИА Регнум. Полицейские Петербурга раскрыли дерзкое нападение на женщину-риелтора, которая показывала квартиру потенциальному арендатору в Приморском районе города, но в итоге была связана скотчем и ограблена. О раскрытии преступления и задержании подозреваемого сообщает 19 февраля пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ГУ МВД России по С.-Петербургу и Ленобласти Подозреваемый в нападении на риелтора

Нападение на частного агента по недвижимости было совершено в прошлую пятницу, 14 февраля, в доме 24 по Комендантскому проспекту. Неизвестный мужчина под видом арендатора прошёл с ней в квартиру, после чего, угрожая ножом, связал риелтору руки и ноги скотчем и заставил сказать пароль от банковского приложения в телефоне.

После этого злоумышленник перевёл в свое распоряжение 24 тысячи рублей и забрал ещё тысячу рублей наличных из кошелька жертвы, а затем скрылся. О случившемся женщина, освободившись, рассказала своему мужу, а тот вызвал полицию.

«По подозрению в совершении данного преступления сотрудники уголовного розыска 18 февраля задержали 38-летнего жителя Чеченской Республики, проживающего в Приморском районе. Следственным отделом УМВД России по Приморскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — говорится в сообщении Главка МВД.