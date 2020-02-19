Тюмень, 19 февраля, 2020, 10:47 — ИА Регнум. В Тюмени сотрудники мэрии приносят победителям медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» прямо домой, чтобы в тёплой атмосфере. Ветеранам на дому вручат 87 наград, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по связям с общественностью и средствами массовой информации горадминистрации.

Комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации горадминистрации Тюмени. Комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации горадминистрации Тюмени. Памятную медаль 18 февраля вручили участнику трудового фронта, тюменцу Василию Петровичу Полушкину.

Памятную медаль 18 февраля вручили участнику трудового фронта Василию Петровичу Полушкину. Для фронта и для Победы он трудился в Заводоуковском районе с 11 лет на газогенераторном тракторе. Мальчишкой он пахал и боронил землю, выращивал хлеб.

» Нечего было есть — всё отдавали на фронт. Можешь, не можешь, а выходить на работу надо!» — рассказал ветеран о тяжёлых буднях военного детства.

Школу на время войны пришлось бросить. Василий Петрович окончил лишь четыре класса. В 1950 году его призвали в армию, и он отслужил в Германии четыре года, получив профессию шофёра-электромеханика.

Затем стал электромехаником широкого профиля и работал в колхозе. Был строителем ТЭЦ-1 в Тюмени.