Сегодня, 19 февраля, президент России Владимир Путин примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Глава государства возложит цветы к памятнику первому мэру Северной столицы на Васильевском острове, а также посетит концерт памяти Анатолия Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. ИА REGNUM ведёт трансляцию об этом памятном событии. Читайте также: Путин примет участие в мероприятиях памяти Собчака

(сс)Valera N. Trubin Могила Анатолия Собчака

11:20 19.02.2020 В 90-е годы Владимир Путин и Анатолий Собчак работали вместе: сперва нынешний глава государства работал советником Собчака, после этого занял должность главы комитета по внешним связям, а после этого — заместителя главы Санкт-Петербурга.

11:22 19.02.2020 Памятник Собчаку на Васильевском острове сегодня, 19 февраля, поместили под защиту бронированных стёкол. Такую же защитную систему устанавливали и перед посещением президента памятника Даниилу Гранину в пришлом году. Защита установлена со стороны 26−27 линии Васильевского острова и за памятником, в конце сквера. Цитата из канала «Вы слушали Маяк».

11:26 19.02.2020 Глава Счётной палаты Алексей Кудрин поделился своими мыслями о том, почему команда Собчака все еще у власти и причем тут Путин: «Сама личность Путина, его знакомства, личные связи могли привести значительную часть питерцев во власть. Но многие из них — это были очень сильные люди: это Козак, Герман Греф и многие другие, кто в своих сферах являются передовыми». (Фото из канала RIA Kremlinpool).

11:39 19.02.2020 Дмитрий Медведев написал в Facebook пост об Анатолии Собчаке: «Сегодня 20 лет со дня смерти Анатолия Александровича Собчака — государственного деятеля, талантливого руководителя, смелого и сильного человека, который прожил яркую, достойную жизнь. Для меня Анатолий Александрович — коллега, старший товарищ, учитель. Я слушал его лекции, работал с ним на одной кафедре в университете. Благодаря ему пришел в политику».

11:52 19.02.2020 Дмитрий Медведев: «Путь от преподавателя юрфака Ленинградского университета до депутата Верховного Совета СССР, председателя Ленсовета и мэра Северной столицы Собчак прошел меньше чем за три года. В то время вся страна находилась в глубоком кризисе, а Ленинград — Санкт-Петербург, по сути, был поставлен на грань выживания. Было много тяжелой работы, требовались неординарные решения. И Анатолий Александрович со всей решительностью принимал их. Они были очень сложными, подчас спорными. Но тогда — необходимыми». (Цитата со страницы Дмитрия Медведева в Facebook).

12:00 19.02.2020 «Анатолий Александрович Собчак был нашим учителем в самом широком смысле этого слова. Он не только преподавал нам право как систему знаний. Он учил нас думать свободно и выражать свои мысли открыто. Собчак был одним из самых ярких политиков России. Это, конечно, был политик всероссийского масштаба», — говорил президент РФ Владимир Путин на похоронах Анатолия Собчака.

12:05 19.02.2020 Напомним, последний раз Владимир Путин был в Петербурге 18 января. Тогда его визит был приурочен к 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

12:12 19.02.2020 «Ох рано, встает госохрана… На Думской у Филармонии и на Площади Искусств нет машин, в приствольные круги деревьев подсыпана щепа, тротуары и дороги вылизаны, снайперы на крышах и во всех зданиях, много машин полиции, ОМОН разминирование, ГИБДД, автобусы с сотрудниками правопорядка», — написал на своей странице в ВК житель Санкт-Петербурга Владимир Верховых. Также он поделился некоторыми другими своими наблюдениями: «У пешеходного перехода через ул. Итальянская стоит с мигалкой машина полиции, но не фиксирует нарушителей-воителей, не пропускающих школьников, идущих по зебре пешеходного перехода в гимназию. Я как председатель родительского патруля сотни раз обращался во все ветви власти навести порядок на этом опасном для детей пешеходном переходе к дому № 4 на площади Искусств. Последний раз написал (повторно) об опасном пешеходном переходе, на котором постоянно паркуются машины, Сергею Михайловичу Боярскому, депутату Государственной Думы РФ, папа которого ежегодно водит внука по этому переходу в гимназию при Русском музее. Никакой реакции уже три года! При мэре Анатолии Александровиче Собчаке такого разгильдяйства и равнодушия точно бы не было!». Санки-Петербург в ожидании Владимира Путина. Цитата со страницы Владимира Верховых в ВК.

12:19 19.02.2020 Актер Станислав Садальский опубликовал в Instagram снимок, на котором он находится на могиле бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В комментарии к фотографии он, в частности, написал: «Двадцать лет назад, 19 февраля, перестало биться сердце известного политика и отца светской львицы Ксении Собчак. Как отметил Станислав Садальский, на поминках по покойному он напился в усмерть». Также Садальский вспомнил, что в день похорон было невозможно достать билет из Шереметьево до Санкт-Петербурга. Частные самолеты влиятельных особ, банкиров, предпринимателей взлетали чуть ли не каждую минуту. Садальский отметил, что Владимир Путин должен был приехать на траурное мероприятие в полдень. Однако он появился у гроба на два часа раньше. Как отметил актер, многие нувориши, присутствующие на похоронах, были разочарованы. Они надеялись лишний раз покрасоваться в свите перед телекамерами. Также актёр добавил, что вдова Собчака Людмила Нарусова сказала, что вышвырнет лично тогдашнего губернатора Яковлева, если он появится на прощании. В итоге тот все-таки приехал, но рано утром, чтобы его никто не видел». Цитата со страницы Стаса Садальского в Instagram.

12:25 19.02.2020 Памятник Собчаку сегодня на фоне Невы и надёжной охраны. Цитата с сайта «Вы слушали Маяк».

12:39 19.02.2020 То, что памятник Собчаку, к которому приедет Путин, «обнесли забором из пуленепробиваемого стекла», мягко говоря, не совсем так. «Стекло стоит со стороны дороги. С другой стороны — строительные вагончики, там уже который год копают метро, они были и пять лет назад, когда памятник открывали. С третьей стороны — сквер, в котором и стоит бюст, а с четвертой — обычная проезжая часть. Так себе зверствует кровавый режим», — иронизирует канал dimsmirnov175.

12:57 19.02.2020 Анатолий Собчак стал первым мэром Ленинграда в 1991 года и оставался на посту до 1996 года. В это время Владимир Путин занимал пост главы комитета внешних связей Смольного.

13:09 19.02.2020 Дмитрий Медведев: «Очень важно и то, что, в отличие от многих политиков 90-х, Собчак избегал радикализма и популизма, так как был великолепно подготовлен как профессиональный юрист, опирался на опыт нашего государства и других стран. Его характерной чертой было и то, что он, жестко отстаивая свою позицию в открытом диалоге, говорил только правду, подчас совсем нелицеприятную. Не щадил амбиций и авторитетов. Поэтому у него было большое количество не только преданных сторонников, но и серьезных оппонентов». (Цитата со страницы Дмитрия Медведева в Facebook).

13:20 19.02.2020 Санкт-Петербург в ожидании Владимира Путина. Цитата из канала dimsmirnov175.

13:34 19.02.2020 Вдова Анатолия Собчака, Людмила Нарусова, Ксения Собчак с мужем и Алексей Кудрин приехали к памятнику Анатолия Собчака. Цитата из видео, опубликованного каналом «Вы слушали Маяк».

13:36 19.02.2020 Санкт-Петербург. 20 лет со дня смерти Анатолия Собчака. Цитата из видео, опубликованного каналом «Вы слушали Маяк».

13:41 19.02.2020 Площадь Анатолия Собчака. 20 лет со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга. Цитата из канала «Вы слушали Маяк».

13:46 19.02.2020 Санкт-Петербург. Греф, Козак и Кудрин приехали к памятнику Собчаку. Цитата из канала dimsmirnov175.

14:07 19.02.2020 Владимир Путин возложил цветы к памятнику Собчаку. Цитата из видео.

14:08 19.02.2020 Путин после возложения цветов к памятнику Собчаку пошел пообщаться с людьми, собравшимися на улице. Цитата из видео, опубликованного каналом «Вы слушали Маяк».

14:10 19.02.2020 Президент России Владимир Путин пообщался с соратниками Анатолия Собчака. Цитата из видео, опубликованного каналом «Вы слушали Маяк».

14:12 19.02.2020 Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак уехал вместе с Владимиром Путиным на президентском Aurus. Цитата из видео, опубликованного каналом dimsmirnov175.

14:15 19.02.2020 Президент России Владимир Путин остановился поздороваться с жителями Санкт-Петербурга. Цитата из видео, опубликованного каналом «Вы слушали Маяк».

14:20 19.02.2020 Дмитрий Медведев высказался об Анатолии Собчаке на своей странице в Facebook: «На рубеже XXI века, в переломный для страны период. Он многого не успел. Он мог еще очень многое сделать для Санкт-Петербурга, для всей России. Анатолий Александрович останется в нашей памяти настоящим профессионалом, блестящим политиком, порядочным, честным человеком».

14:28 19.02.2020 Доктор экономических наук Никита Кричевский: «Мало кто обратил внимание на мнение Кудрина о команде Собчака, в начале 2000-х оседлавших Государство Российское. Мол, и эффективны они, и деятельны, и вообще. Тот же Садальский, описывая прекрасных питерских, называл Грефа «генератором идей». Последнее, впрочем, неудивительно: когда-то Собчак помог Садальскому похоронить брата. Остаётся один вопрос, повторяющий Дудя с Колесом: почему при таких молодцах страна даже через 20 лет в дерьме?». Цитата из его канала «Антискрепа».

14:42 19.02.2020 Цветы к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове вслед за Владимиром Путиным возложили полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Счётной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин, председатель правления Сбербанка Герман Греф, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает пресс-служба Смольного.

14:43 19.02.2020 После возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку российский президент Владимир Путин подошел к горожанам, собравшимся неподалеку от монумента. Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 тыс. 800 рублей в месяц. «Думаю, что очень трудно», — ответил Путин. Собеседница президента предположила, что его зарплата больше указанной суммы. «Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», — отреагировал президент. Цитата из канала bbbreaking.

14:44 19.02.2020 Герман Греф, Александр Беглов и Алексей Кудрин у памятника Анатолию Собчаку. Фото: gov.spb.ru

14:45 19.02.2020 Женщина, поздоровавшаяся с президентом России Владимиром Путиным, также пожаловалась на невозможность купить продукты на установленный государством прожиточный минимум и задалась вопросом, как быть матерям-одиночкам. «Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа», — сказал Путин. Цитата из канала «Вы слушали Маяк».

14:46 19.02.2020 По словам женщины, вместе с ней на экономиста учится инвалид второй группы, который получает пенсию в 3800 рублей. «Мы исходим из того, что есть какие-то дополнительные доходы. Конечно, на эти деньги невозможно прожить. Государство делает все, что оно в состоянии», — ответил Владимир Путин.

14:51 19.02.2020 Доходы президента Владимира Путина за 2019 год будут известны в начале апреля, после обнародования налоговой декларации. Как сообщает канал «Вы слушали Маяк», в октябре 2019 зарплата президента была проиндексирована на 4,3% и составила 745 тыс. рублей. Для сравнения — зарплата канцлера Германии 19 тыс. 796 евро 68 центов, в рублях 1 миллион 444 тысячи 378 рублей 04 копейки.

14:51 19.02.2020 Президент России Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти бывшего главы Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Подробности в материале: Путин в Санкт-Петербурге принял участие в мероприятиях памяти Собчака

14:52 19.02.2020 Заработок Олега Дерипаски, которому, по его же словам, Путин не доверил бы даже на 10 минут ручку, составляет около 200 тыс. долларов в месяц. Цитата канала «Вы слушали Маяк».

15:00 19.02.2020 Анатолий Собчак. (сс) Nick Parfjonov.

16:05 19.02.2020 Памятник первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. Фото: kremlin.ru

17:15 19.02.2020 Возложение цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. Президент РФ Владимир Путин с вдовой А. Собчака Людмилой Нарусовой. Фото: kremlin.ru

18:37 19.02.2020 В 20:00 в Санкт-Петербургской государственной академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича начнётся выступление Национального филармонического оркестра РФ и главного дирижёра — Владимира Спивакова. Выступление приурочено к 20-летию со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака. На концерте будет присутствовать президент РФ Владимир Путин.

18:40 19.02.2020 В ходе визита в Санкт-Петербург президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором города Александром Бегловым. Главе государства было доложено о достижениях в инфраструктуре города, реализации нацпроектов и подготовке к мероприятиям, посвящённым 75-летию со Дня Победы.

18:42 19.02.2020 Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, встреча прошла без присутствия СМИ.

19:42 19.02.2020 СМИ сообщают о том, что всех посетителей концерта памяти Анатолия Собчака проверяют тепловизором на предмет повышенной температуры тела.

19:49 19.02.2020 Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича. © A. Savin, WikiCommons

20:25 19.02.2020 Рабочая встреча с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Фото: kremlin.ru

20:52 19.02.2020 В ходе концерта памяти Анатолия Собчака президент РФ Владимир Путин назвал первого мэра Санкт-Петербурга политиком общенационального масштаба. «Он был мэром Санкт-Петербурга, что немало, но всё-таки не был первым, вторым, третьим лицом в государстве. Но это был, безусловно, политик общенационального масштаба», — сказал Путин.

20:53 19.02.2020 Президент РФ Владимир Путин рассказал о достоинствах и недостатках Анатолия Собчака. «У него тоже были свои недостатки, а может быть, в какой-то части, это тоже достоинства. Он был излишне прямолинеен. Он никогда не вилял хвостом, никогда не приспосабливался, практически всегда говорил о том, что думал, даже тогда, когда совсем уж искушенный политик, как минимум, промолчал бы. Он не молчал никогда и всегда говорил честно, прямо и прямолинейно», — сказал Путин.

20:54 19.02.2020 Президент РФ Владимир Путин рассказал о вкладе Анатолия Собчака в развитие Санкт-Петербурга. «Он вернул достоинство Петербургу действительно как Северной столице, вдохнул в город новую жизнь, прежде всего, духовную составляющую», — сказал Путин.

21:55 19.02.2020 Владимир Путин c вдовой А. Собчака Людмилой Нарусовой на концерте памяти Анатолия Собчака. Фото: Kremlin.ru