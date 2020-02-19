Шелехов, Иркутская область, 19 февраля, 2020, 10:15 — ИА Регнум. Глава иркутского города Шелехова Сергей Липин разместил на своей странице в «ВК» информацию о пенсионерке из посёлка Лесной, которая обморозила себе руки, находясь в собственном доме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата со страницы Сергея Липина, VK Жительница Иркутской области получила обморожение рук в собственном доме

Из его публикации следует: только после того, как неравнодушная почтальон заметила, что одинокая женщина несколько дней не выходит из дома и не получает пенсию, к делу подключили полицию. Тогда и оказалось, что дома у пострадавшей от обморожения отсутствует печное отопление, а электрообогреватель вышел из строя.

«Сейчас Мая Ивановна находится в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь», — пояснил глава.