В Ярославле осудили «приносящих радость»
Ярославль, 19 февраля, 2020, 10:05 — ИА Регнум. Заволжский районный суд Ярославля вынес приговор группе, которая занималась сбытом наркотиков через интернет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Члены преступной группы были задержаны сотрудниками управления наркоконтроля УМВД.
Наркотики распространялись через систему «закладок», преступники сбывали до 40 порций наркотиков в день. 30 июля 2018 года сотрудниками ярославского наркоконтроля была проведена масштабная спецоперация — задержаны несколько закладчиков и сам организатор интернет-магазина.
У закладчиков обнаружены и изъяты наркотики в крупном размере, а в ходе обыска по месту жительства организатора изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, планшет, сим-карты, денежные средства.
Среди участников организованной преступной группы было строгое распределение функций и ролей. Нижестоящие участники в группе не знали вышестоящих, что обеспечивало высокую степень конспирации.
Суд признал виновными всех членов организованной группы. «Закладчики» приговорены к колонии строгого режима на сроки от 8 до 12 лет. Исключение суд сделал лишь для женщины: ей назначено 5 лет лишения свободы с отсрочкой до достижения ребенком возраста 14 лет. Организаторы приговорены к 15 годам колонии строгого режима и штрафам.