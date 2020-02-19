Ярославль, 19 февраля, 2020, 10:05 — ИА Регнум. Заволжский районный суд Ярославля вынес приговор группе, которая занималась сбытом наркотиков через интернет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.

УМВД России по ЯО Изъятые наркотики

Члены преступной группы были задержаны сотрудниками управления наркоконтроля УМВД.

«В ходе следствия было установлено, что преступной деятельностью по сбыту наркотического средства «соль» занимались жители Ярославля в возрасте от 26 до 40 лет. Самым молодым был организатор — мужчина 1995 года рождения. Ранее он работал на другой интернет-магазин по продаже наркотиков, затем решил организовать свой преступный бизнес. Торговля велась исключительно в сети интернет. Название магазину, торгующему смертью, он дал жизнеутверждающее — «Приносящий радость». В день оборот этого интернет-магазина составлял порядка 40 тыс рублей», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по Ярославской области.

Наркотики распространялись через систему «закладок», преступники сбывали до 40 порций наркотиков в день. 30 июля 2018 года сотрудниками ярославского наркоконтроля была проведена масштабная спецоперация — задержаны несколько закладчиков и сам организатор интернет-магазина.

У закладчиков обнаружены и изъяты наркотики в крупном размере, а в ходе обыска по месту жительства организатора изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, планшет, сим-карты, денежные средства.

«От своих родных и близких организатор преступного бизнеса скрывал истинный источник своих доходов. Им он рассказывал, что покупает в интернете запчасти, из них собирает компьютеры, которые пользуются большим спросом», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Среди участников организованной преступной группы было строгое распределение функций и ролей. Нижестоящие участники в группе не знали вышестоящих, что обеспечивало высокую степень конспирации.

Суд признал виновными всех членов организованной группы. «Закладчики» приговорены к колонии строгого режима на сроки от 8 до 12 лет. Исключение суд сделал лишь для женщины: ей назначено 5 лет лишения свободы с отсрочкой до достижения ребенком возраста 14 лет. Организаторы приговорены к 15 годам колонии строгого режима и штрафам.