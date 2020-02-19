Калуга, 19 февраля, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Председатель рабочей группы по этике Калужской областной Общественной палаты протодиакон Сергий Комаров стал первым награждённым медалью «Отцовская доблесть». Об этом 19 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.

Eparhia-kaluga.ru Протодиакон Сергий Комаров стал первым награждённым медалью «Отцовская доблесть».

Медаль «Отцовская доблесть» является формой морального поощрения и общественного признания заслуг, лучших отцов региона, в том числе усыновителей и приёмных родителей, за успехи в воспитании подрастающего поколения, а также мужчин, внесших значительный вклад в решение социальных проблем детства, защиту прав и законных интересов детей в Калужской области и Российской Федерации.

Напомним, претенденты на новую награду обязаны прожить на территории Калужской области пять лет и воспитывать не менее двух детей. Общественная награда учреждена калужским региональным отделением Союза женщин России при поддержке органов государственной власти региона, уполномоченного по правам ребенка в Калужской области и учреждений социальной сферы.