Ярославль, 19 февраля, 2020, 09:16 — ИА Регнум. Компания «Аэрофлот» летом 2020 года откроет регулярное сообщение Москвы и Ярославля. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Страница Дмитрия Миронова в Facebook Самолет

Полеты будут совершаться пять дней в неделю. Как сообщает портал «Авиация России», в Ярославль будут летать самолеты «Сухой Суперджет 100». Самолеты будут прибывать в аэропорт «Шереметьево».

"Стоимость перелета до столицы будет субсидироваться и составит не больше трех с половиной тысяч рублей. Для ярославцев это прекрасная возможность с комфортом путешествовать по всему миру. А для туристов столица Золотого кольца станет «ближе». Ждем всех в гости!», — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Пока неясно, будет ли авиасообщение постоянным, или же продлится только в туристический сезон.