Тюмень, 19 февраля, 2020, 08:46 — ИА Регнум. В Тюмени на основной транспортной магистрали по улице 50 лет Октября началась обрезка деревьев. Работы выполняет специализированная бригада МКУ «ЛесПаркХоз», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по связям с общественностью и средствами массовой информации горадминистрации.

Комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации горадминистрации Тюмени Работает МКУ «ЛесПаркХоз» Тюмени

Обрезка бывает омолаживающей, формовочной и санитарной. Первые два вида производятся до 31 марта и с ноября. Она даёт вторую жизнь или улучшает состояние деревьев, поясняют специалисты. Деревья на обочине дорог служат воздушными фильтрами — помогают справиться с шумом, пылью и загрязняющими атмосферу веществами, выбрасываемыми транспортом.

Спилу подлежат аварийные деревья, которые могут упасть. Чтобы дерево прослужило на благо города, производится щадящая омолаживающая обрезка, которая позволит дереву полноценно развиваться.