Красноярск, 19 февраля, 2020, 08:36 — ИА Регнум. Красноярцы, уставшие от «чёрного неба», обратились к известному певцу Сергею Шнурову.

Скриншот со страницы Сергея Шнурова в Instagram Сергей Шнуров высказался о «чёрном небе» Красноярска

«Сергей, мы ни до кого не можем достучаться. Мы живём в Красноярске вот в таких условиях!!! Мы болеем, мы задыхаемся!!! Мы готовы всё бросить и уехать!!! Наша власть нас не слышит!!! Может, она услышит Вас», — говорится в обращении красноярцев, скриншот которого Шнуров выложил в своём инстаграме. Обращение иллюстрирует фотография, на которой изображён густой смог.

Проблема «чёрного неба» Красноярска не осталась без внимания певца. Он посвятил ей стихотворение, которое начинается со строк «Я чего-то не пойму, тема всем неинтересна?»

Шнуров пишет, что «Красноярск стоит в дыму», местные жители в отчаянии, а «в новостях молчат. Ни строчки. Ни полстрочки, даже мема».

«Эти новости некрупны?

Темка — так себе, слаба?

Ждут, когда случатся трупы,

Вот тогда забьют в набат.

Да и то не очень сразу.

Срочно? Точка. Запятая.

Можем освещать заразу,

Только если из Китая», — пишет артист.

Информацию о том, что на проблему «чёрного неба» Красноярска обратил внимание Сергей Шнуров, красноярцы восприняли с восторгом. Об этом свидетельствуют обсуждения в соцсетях.

«Спасибо, Сергей!» — такие комментарии появились в инстаграме Шнурова.

Читайте также: В Красноярске продлили режим «чёрного неба»

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярск — город с неблагополучной экологической обстановкой. Периодически над столицей края опускается густой смог. Объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ). Такие периоды красноярцы называют режимами «чёрного неба».

Последний режим «чёрного неба» действовал в Красноярске с 14 по 18 февраля.