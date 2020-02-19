Казань, 19 февраля, 2020, 03:51 — ИА Регнум. В Татарии за 2019 год в среднем врачи и работники с высшим медицинским образованием зарабатывали 67 129 рублей, но в столице республики показатель был ещё выше — 69,5 тыс. рублей. Татарстанстат обнародовал данные по зарплатам в медицине за январь-декабрь 2019 года, передаёт ИА REGNUM.

Tatstat.gks.ru Зарплаты врачей

В Набережных Челнах средние зарплаты врачей были на уровне 66 737,7 рубля. Выше всех показатель был в Заинске — 71 099,5 рубля. Также высокие итоги демонстрировали Альметьевский район — 68 402,2 рубля, Бугульма — 67 182,8 рубля, Елабуга — 65 164,4 рубля, Нижнекамск — 67,5 тыс. рублей. В районе 60−68 тыс. рублей варьировались средние зарплаты врачей Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Актанышского, Бавлинского, Зеленодольского, Спасского, Кукморского, Лаишевского, Лениногорского, Менделеевского, Чистопольского, Тетюшского, Мензелинского, Муслюмовского, Новошешминского районов.

Самый низкий показатель был в Камско-Устьинском — 54 996,2 рубля и Буинском районах — 55 137,7 рубля.

Для сравнения: по итогам января-ноября 2019 года в Татарии средняя зарплата с учётом субъектов малого бизнеса составляла 36,53 тыс. рублей, увеличившись на 6%. Рост реальной зарплаты фиксировался на уровне 1,6%.