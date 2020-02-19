Казань, 19 февраля, 2020, 03:35 — ИА Регнум. В высших образовательных учреждениях Татарии средние зарплаты за 2019 год были вдвое выше, чем в целом по экономике республики, и в 2,3 раза обгоняли доходы школьных учителей. Показатель составил 79 423 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Татарстанстата.

Tatstat.gks.ru Зарплаты в университетах

По ряду городов, где высшие учебные заведения присутствуют в единственном числе, показатель не был обнародован. Как уточняется в сообщении органа статистики — в связи с обеспечением «конфиденциальности первичных статистических данных». В Казани же средние доходы вузовских преподавателей были на уровне 79 175,4 рубля, а в Набережных Челнах — 78 193,3 рубля.

Средняя зарплата по региону пока подведена только за 11 месяцев 2019 года. С учётом малого бизнеса она составляла 36,5 тыс. рублей.

Напомним, школьные педагоги за тот же период в среднем по Татарии зарабатывали 34 тыс. рублей. При этом в отдельных районах их заработок был ещё меньше — на уровне 27,5 тыс. рублей.