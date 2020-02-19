Казань, 19 февраля, 2020, 03:22 — ИА Регнум. По итогам 2019 года в Татарии педагоги в общеобразовательных учреждениях в среднем получали 34 032 рубля, но разрыв в зависимости от территории был существенен. Самые низкие зарплаты были у школьных учителей Сабинского района, которым почти 20 лет руководит брат главы республики Раис Минниханов, — 27 443 рубля. Татарстанстат подвёл зарплатные итоги для бюджетных профессий, передаёт ИА REGNUM.

Tatstat.gks.ru Зарплаты педагогов

Отмечался также значительный разрыв в оплате труда в зависимости от подведомственности. К примеру, в федеральных учреждениях общего образования средний показатель за январь-декабрь 2019 года составил 56 546 рублей. Помимо Сабинского района, невысокие зарплаты были в Балтасинском районе — 27 842,9 рубля. В списке аутсайдеров также и Рыбно-Слободский район — 28 224,3 рубля.

В Казани между тем средние зарплаты школьных учителей составляют 38 220,9 рубля, в Набережных Челнах — 35 934,8 рубля.

Напомним, в 2019 году набережночелнинский учитель истории, глава отделения «Альянса учителей» Раушан Валиуллинпожаловался на несоблюдение майских указов, отметив, что реальная зарплата далека от тех, которые озвучивают чиновники во время своих выступлений.