Ярославль, 18 февраля, 2020, 21:26 — ИА Регнум. Экс-губернатора Ярославской области Анатолия Лисицына лишили именного места в ложе Универсального культурно-развлекательного комплекса «Арена 2000. Локомотив». Об этом сам Анатолий Лисицын написал в Facebook.

Анатолий Лисицын «На хоккее с народом»

«На хоккей с Народом!

Сегодня мне сообщили, что в ложу, где с момента открытия Арены-2000 располагалось моё именное место в качестве благодарности за реализацию этого проекта, меня больше не пустят. Это не инициатива руководства Арены, директива спущена, как говорят, руководством области. Мне предложили другую ложу. Я отказался.

Моё место или там, где его определил благодарный за Арену-2000 народ или с Народом. «Других лож» для меня не существует!»

Заслуга Лисицына в строительстве «Арены 2000» действительно велика. Благодаря его усилиям в Ярославле была построена одна из первых в России современных универсальных спортивных арен.

Примечателен постскриптум, написанный экс-губернатором:

«Ребята, политики, не лайкайте пост. Не надо. «Гусары, молчать!»

Как рассказывают очевидцы, нынешний губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов также присутствовал сегодня на хоккейном матче. Встречу ярославского «Локомотива» и подмосковного «Витязя» он наблюдал из ложи.