Ярославль, 18 февраля, 2020, 20:28 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнёв покидает свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Yarwiki.ru Игорь Селезнёв

Игорь Селезнёв занимал пост заместителя председателя правительства Ярославской области с января 2018 года. Он курировал вопросы здравоохранения, трудовых отношений и социального партнерства, социальной защиты, демографической политики, семейной политики и политики в интересах детей.

Официальной причиной увольнения называется переход на другую работу.

«Я благодарен коллективу правительства за совместную работу, за приложенные старания и силы. Желаю коллегам успехов в дальнейших проектах на благо жителей Ярославской области», — прокомментировал свою отставку Игорь Селезнев.

Однако, по неофициальной информации, увольнение Игоря Селезнёва может быть связано с недофинансированием ярославских учреждений здравоохранения из территориального фонда обязательного страхования. По сведениям источников ИА REGNUM, задолженность фонда перед ярославскими больницами превышает полмиллиарда рублей. Ожидается, что в отставку уйдёт и руководитель регионального ФОМС Антон Кокин.