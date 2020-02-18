Обнинск, Калужская область, 18 февраля, 2020, 19:29 — ИА Регнум. В Обнинске (Калужская область) на заседании городского Собрания 18 февраля депутаты единогласным решением назначили исполняющим обязанности главы администрации города Карину Башкатову. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска.

Admobninsk.ru В Обнинске на заседании городского Собрания депутаты единогласным решением назначили исполняющим обязанности главы администрации города Карину Башкатову.

По информации пресс-службы мэрии, Карина Сергеевна Башкатова родилась 4 мая 1973 года в селе Троицкое Куйбышевского района Калужской области. Образование высшее. Трудовую деятельность начала в 1996 году в городской управе Калуги. В последующие годы трудилась на различных должностях в правительстве и Законодательном собрании области, была помощником депутата Государственной думы РФ Николая Любимова, с августа 2017 года — заместителем главы администрации города Обнинска по вопросам управления делами.

Напомним, бывший глава администрации Обнинска Владислав Шапша назначен врио губернатора Калужской области.