Перемышль, Калужская область, 18 февраля, 2020, 19:07 — ИА Регнум. Козельским районным судом Калужской области к лишению свободы на восемь лет в колонии-поселении приговорен водитель, совершивший смертельное дорожное происшествие. Об этом 18 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Kaluga.sledcom.ru Автомобиль после ДТП

Судебным следствием установлено, что 12 октября 2019 года мужчина нарушил Правила дорожного движения и сбил пешеходов — двух сестёр 17 и 19 лет, — шедших по правому краю полосы автодороги. В результате ДТП девушки скончались на месте происшествия. После наезда осуждённый скрылся с места преступления.

«Судом также взыскано с осуждённого в пользу потерпевшей стороны компенсация морального вреда в размере двух миллионов рублей. Виновник ДТП также лишнем права управлять транспортными средствами на срок три года», — сказала Искрина Лепёхина.