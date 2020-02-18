Калуга, 18 февраля, 2020, 18:54 — ИА Регнум. Около 256 проектов, 56 из которых получили поддержку на общую сумму более 120 млн рублей, были направлена за три года от Калужской области в Фонд президентских грантов, сообщает 18 февраля корреспондент ИА REGNUM по материалам коллегия областного министерства внутренней политики и массовых коммуникаций.

Admoblkaluga.ru Коллегия областного министерства внутренней политики и массовых коммуникаций

«В двух конкурсах 2019 года от нашего региона приняли участие 76 организаций, 19 проектов стали победителями, общая сумма поддержки составила почти 43 млн рублей», — сказал в докладе министр Олег Калугин.

Победитель конкурса президентских грантов, волонтёр и общественный деятель Людмила Бауэр рассказала о работе ассоциации помощи детям «Безопасное детство» и планах на 2020 год.

«Конкурс грантов стимулирует решение социальных задач. Очень хочется, чтобы такая система грантов появилась и в регионе, — подчеркнула волонтёр