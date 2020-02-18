Ярославль, 18 февраля, 2020, 18:00 — ИА Регнум. В деревне Грешнево Ярославской области, где провел детство поэт Николай Некрасов, появился природный газ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Газораспределительная станция

Благодаря этому завершена реконструкция действующей котельной, которая теперь будет работать на природном газе. Сейчас на объекте завершаются пусконаладочные работы. Перевод с мазута на газ позволит существенно экономить на отоплении.

Газопровод от от деревни Матвейцево до села Диево-Городище протяженностью 15,8 километров был построен частным инвестором.

«Новая сеть позволит в перспективе газифицировать более 20 населенных пунктов, — рассказал заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Михаил Кузнецов. — Самые крупные их них — Грешнево, Диево-Городище и Пески. В общей сложности доступ к голубому топливу получат порядка 1300 человек. Также в зоне действия газопровода находится множество садовых и дачных некоммерческих партнерств».

Частный статус газопровода подразумевает, что жителям, желающим подключить свои дома, придется делать это по ценам, которые установят владельцы газопровода.