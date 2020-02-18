Тамбов, 18 февраля, 2020, 17:56 — ИА Регнум. В Тамбовской области в прошлом году удалось сократить число происшествий на дорогах. Снизилось как количество аварий, так и число погибших и раненых. В регионе считают, что это удалось достичь за счёт ряда принятых мер безопасности, сообщили ИА REGNUMв областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Заседание межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Состояние аварийности на дорогах Тамбовщины по итогам 2019 года было обсуждено сегодня, 18 февраля, на расширенном заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Также были рассмотрены меры по снижению числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Совещание прошло в администрации региона под председательством вице-губернатора Арсена Габуева.

По данным правоохранительных органов, в 2018 году относительно 2018 года количество ДТП снизилось на 6%, число погибших и раненых уменьшилось соответственно на 4% и 9%. Отмечается, что во многом снижения аварийности удалось добиться за счет реализации государственной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области». В частности, было значительно увеличено финансирование затрат на нанесение дорожной разметки и установку недостающих дорожных знаков. Кроме того, на 11 оживленных участках дорог, проходящих по населенным пунктам, смонтировано освещение.

На аварийных участках федеральных трасс установлены противоослепляющие экраны, шумовые полосы, специальные щиты, предупреждающие об опасности. В Тамбове большой объём работ по созданию необходимой инфраструктуры безопасности выполнен в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Вместе с тем Арсен Габуев отметил, что работу в сфере безопасности дорожного движения необходимо совершенствовать. Все намеченные меры должны быть реализованы в полном объеме, потому что за скупыми цифрами статистики стоят конкретные жизни и судьбы людей. Основные усилия необходимо направить на профилактику аварийности. Одно из предложений, озвученных на совещании, в частности, касается предотвращения управления транспортными средствами в состоянии утомления. Главам районов дано поручение проработать вопрос об организации кемпингов и стоянок для транзитного транспорта.

Напомним, снижение аварийности на дорогах — одна из главных задач, поставленных президентом страны в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». К 2024 году необходимо снизить смертность от автомобильных аварий в 3,5 раза. Добиться такого результата можно только проводя совместную, последовательную работу, направленную на профилактику аварийности и пропаганду законопослушного поведения участников дорожного движения.

В Тамбовской области в этой работе участвуют органы власти всех уровней, ее контролирует лично губернатор Александр Никитин.