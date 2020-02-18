Калуга, 18 февраля, 2020, 18:45 — ИА Регнум. В Калуге представители 14 фирм из Финляндии, работающих в сфере логистики, производства стройматериалов, промышленного оборудования, консалтинга собрались 18 февраля для участия в деловом форуме, организованном финско-российской торговой палатой (ФРТП), сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации Агентства регионального развития Калужской области.

Arrko.ru В Калуге представители 14 фирм из Финляндии, собрались для участия в деловом форуме

В регионе работает ряд финских предприятий с общим объемом инвестиций 5,5 млрд рублей, на предприятиях трудится порядка 700 человек. Приветствуя финских коллег, заместитель министра экономического развития Калужской области ДмитрийЛисняк заявил, что товарооборот между регионом и Финляндией растет, есть заинтересованность в дальнейшем его расширении.

«В Калужской области созданы инструменты поддержки инвестиционной деятельности, направленные на развитие международной кооперации. Созданы индустриальные парки и технопарки, особая экономическая зона, территория опережающего развития, где действуют значительные налоговые льготы, но потенциал для взаимодействия намного шире», — сказал калужский замминистра.

Как отметил министр-советник, начальник отдела экономических связей посольства Финляндии в России Йоонас Хейсканен финские компании, работающие в Калужской области, довольны развитием бизнеса.

В рамках форума состоялись двусторонние переговоры глав финских и калужских компаний, также было проведено представление инвестиционного потенциала Калужской области. Напомним, за январь-ноябрь 2019 года внешнеторговый оборот Калужской области с Финляндией составил 42,1 млн долларов США.