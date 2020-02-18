Калуга, 18 февраля, 2020, 17:01 — ИА Регнум. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша призвал чиновников всех уровней, ранее не зарегистрированных в социальных сетях, скорее это сделать — новый глава региона считает, что, несмотря на то, что социальные сети у многих вызывают раздражение, в современном мире без них как без эффективного инструмента обратной связи, не обойтись. Заявление Владислав Шапша сделал в рамках итоговой коллегии регионального министерства внутренней политики и массовых коммуникаций 18 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Выступление Владислава Шапши на заседании коллегии областного министерства внутренней политики и массовых коммуникаций

«Социальные сети — это то, с чем мы обязаны работать, быть внутри, комментировать и активно участвовать. Прошу всех освоить этот способ работы. Каждый министр должен быть в сети, лично общаться с населением. Это мое требование», — сказал врио калужского губернатора.

По словам Владислава Шапши, министрам следует сокращать сроки реакции на часть наиболее острых вопросов и отвечать быстрее.