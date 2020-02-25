Мощный атлантический циклон «Дэннис», бушевавший в Европе, добрался до Северо-Запада России. Наиболее разрушительным циклон оказался для Северо-Запада России, особенно для Петербурга и Ленинградской области, но влияние циклона ощутили также в Центре России, на Урале и даже в Забайкалье. Следом за циклоном «Дэннис» на территорию РФ идёт новый шторм «Элен». Синоптики вновь прогнозируют ухудшение погоды. Последствия стихии — в трансляции ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Упавшее дерево. Фото: gov.spb.ru

16:56 18.02.2020 В Ленинградской области из-за штормового ветра, начавшегося еще в минувшие выходные и продолжившегося в понедельник, 17 февраля, вдоль дорог упали не менее 120 деревьев, в основном это дубы, осины и ели. Подробнее: В Ленобласти шторм повалил более ста деревьев

16:57 18.02.2020 На северо-западе европейской территории России ещё сутки сохранятся сильные ветры, связанные с влиянием атлантического циклона, который подошел к побережью Норвегии, сообщает Гидрометцентр РФ.

16:58 18.02.2020 В Петербурге комитет по благоустройству продолжает сохранять режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает сегодня, 18 февраля, администрация Санкт-Петербурга. Серьёзных происшествий не зафиксировано, но данные по упавшим деревьям продолжают поступать. Пока сообщается о 44 поваленных ураганом деревьях.

17:03 18.02.2020 В Великобритании проливные дожди сопровождались сильными порывами ветра, скорость которых достигала 140 км/ч. В результате многие автодороги были затоплены, нарушены железнодорожное и авиационное сообщения. Об этом: Шторм «Дэннис» парализовал работу транспортной системы в Британии

17:11 18.02.2020 Упавшие деревья в Петербурге. gov.spb.ru

17:24 18.02.2020 В Петербурге сады и парки по-прежнему закрыты для посещения. Такие меры власти города приняли для обеспечения безопасности жителей от падения деревьев.

17:27 18.02.2020 В Новгородской области 18 февраля сохраняется штормовая погода. Согласно предупреждению ГУ МЧС России по региону, порывы юго-западного, западного ветра могут достигать 15 м/с.

17:38 18.02.2020 В Ленинградской области больше всего от циклона пострадал город Мурино. 17 февраля здесь затопило Воронцовский бульвар и ряд дворов. С одного из домов по Новой улице ветром сорвало кусок штукатурки — он упал прямо на припаркованный рядом автомобиль, сообщают жители в соцсетях.

17:40 18.02.2020 Последствия урагана в Петербурге. gov.spb.ru

17:42 18.02.2020 Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрывали дамбу. Пик угрозы наводнения был пройден в три часа ночи 18 февраля. Об этом: Угроза наводнения в Петербурге отступила, непогода продолжается

17:47 18.02.2020 Сильный ветер и подъем уровня воды в Финском заливе привели к частичному подтоплению центральных набережных Петербурга. Об этом жители города сообщают 18 февраля в социальных сетях. Об этом: Набережные Петербурга подтопило: утки довольны

17:48 18.02.2020 Последствия ураганов в Петербурге. gov.spb.ru

18:00 18.02.2020 Циклон «Дэннис» не нанёс серьёзного ущерба электросетям в Псковской области, сообщили в Псковском филиале компании «Россети Северо-Запад». Порывы ветра на территории региона достигали 16−21 метров в секунду. Однако без аварий на электросетях не обошлось. Локальные отключения были зафиксированы в Гдовском, Опочецком, Пустошкинском и Куньинском районах.

18:02 18.02.2020 В городе Кудрово, на границе Всеволожского района Ленобласти и Петербурга, из-за ураганного ветра произошла дорожная авария. «Такой у нас ветер, что вы не поверите, но «ГАЗель», которая [была припаркована у дома №13/5], просто тупо ветром вытолкало на проезжую часть, и она впилилась в проезжающее такси», — сообщает автор видео. Подробности: На границе Петербурга и Ленобласти ветер «подтолкнул» «Газель» к ДТП

18:22 18.02.2020 Поваленное дерево на трассе. Скриншот из социальной сети vk.com/vsev_today

18:42 18.02.2020 Шторм «Дэннис» принёс с собой не только ветер, но и оттепель. Температурные рекорды февраля побиты во многих городах России.

18:48 18.02.2020 В Псковской области в понедельник, 17 февраля, синоптики зафиксировали новый температурный рекорд: +9,8 градусов. Побит рекорд 1939 года, когда температура воздуха прогрелась до 5,2 градусов выше ноля. Подробности в материале: В Псковской области побит температурный рекорд 1939 года

18:49 18.02.2020 Погода в Санкт-Петербурге 17 февраля побила тепловой рекорд 1925 года, сообщает Гидрометцентр РФ. Воздух в городе прогрелся до +7,5° — это уже второй максимум температуры в городе на Неве (первый был отмечен 2 февраля 2020 года).

18:50 18.02.2020 Влияние атлантического циклона на Северо-Запад России. meteoinfo.ru

19:05 18.02.2020 Авария с маршруткой в Кудрово. Скриншот из социальной сети vk.com/spb_today

19:22 18.02.2020 Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 19 февраля ночью местами на территории Ленинградской области ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

19:31 18.02.2020 Мегациклон «Дэннис» смещается вглубь России: по данным центра «Фобос», положительные температуры будут фиксироваться на Урале, в западной части Ханты-Мансийского автономного округа и даже на ледяном Ямале.

19:52 18.02.2020 Ураган «Дэннис» из космоса. Скриншот twitter @StormchaserUKEU

20:04 18.02.2020 Из-за сильного ветра на автодороге Псков — Гдов ель упала прямо на проезжую часть, сообщает ГТРК «Псков». Более серьёзных разрушений ураган, к счастью, не принёс.

20:24 18.02.2020 Упавшее в результате урагана дерево. gov.spb.ru

20:59 18.02.2020 В Вологодской области в связи с приближающимся циклоном в ближайшие дни ждут резкого изменения погоды: ожидаются перепады давления и сильный юго-западный ветер.

21:59 18.02.2020 Осадки и сильный ветер вызвали подтопление в Выборгском районе Ленинградской области. Фото: 47.mchs.ru

22:02 18.02.2020 Поваленный дорожный знак во Всеволожске. Скриншот из социальной сети vk.com/vsev_today

22:31 18.02.2020 Поваленное дерево на детской площадке. Скриншот из социальной сети vk.com/vsev_today

22:34 18.02.2020 В Выборге Ленинградской области после ливней произошло частичное подтопление проезжей части и придомовой территории на улице Кировские дачи — все подъездные пути к дому оказались под водой. С последствиями справлялись спасатели МЧС. Ликвидировать ЧС удалось к вечеру 18 февраля.

22:45 18.02.2020 Влияние атлантического циклона на северо-запад России. meteoinfo.ru

05:51 19.02.2020 Жители Курортного района Санкт-Петербурга вечером 18 февраля пожаловались в социальной сети на затопление прилегающих к реке Сестра дачных и садовых участков. Это произошло в условиях непогоды — штормового ветра с дождями — пришедшей в Петербург несколько дней назад. Читайте подробнее: «Раньше такие наводнения были раз в 10 лет»: пригород Петербурга подтопило

07:23 19.02.2020 Циклон «Дэннис» расширяет влияние на погоду в нашей стране. 18 февраля в эпицентре ненастья оказались Урал и север Сибири. Снежный шторм вынудил отменить авиарейсы и перекрыть дороги в Башкирии, Челябинской области, на Ямале, в Югре, на севере Красноярского края. Нулевая видимость привела к многочисленным авариям. Те машины, которые останавливались переждать непогоду, заметало в считанные минуты. Только на трассе Пангоды — Новый Уренгой застряли по меньшей мере 20 автомобилей (meteovesti.ru).

07:31 19.02.2020 В Алтайском крае сегодня, 19 февраля, сбылись прогнозы синоптиков о возобновлении сильной метели с мокрым снегом, объявлено штормовое предупреждение, закрываются трассы. Читайте также: Циклон «Дэннис» добрался до Алтая

08:04 19.02.2020 Облачные поля циклона «Дэннис» 19 февраля вплотную подойдут к Красноярску. В регионе начнутся снегопады. Наиболее интенсивные прогнозируются на Алтае, в Новосибирской и Кемеровской областях. Ветер будет усиливаться до 12−17 м/с. В результате концентрация вредных веществ в атмосфере промышленных центров региона будет снижаться.

08:44 19.02.2020 Алтайский край. Участники сообщества «Инцедент Рубцовск» предупреждают автолюбителей о сложных дорожных условиях по всем автодорогам края. Метель на Алтае спровоцировал суперциклон «Дэннис». Цитата из канала общества.

09:34 19.02.2020 Суперциклон «Дэннис» наступает на Алтай. В связи с погодными условиями на момент публикации закрыто движение на трассе К-03, Рубцовск — Змеиногорск. Госавтоинспекция г. Рубцовска обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательнее на дорогах.

09:35 19.02.2020 Алтайский край. Движение для всех видов транспорта ограничено на дороге Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области от Змеиногорска до Рубцовска и на трассе Поспелиха — Курья — Третьяково — граница с Республикой Казахстан.

09:35 19.02.2020 Напомним, утром, 19 февраля, также полностью перекрыли участок от с. Нижняя Суетка до поворота на поселок им. Владимира Ильича в Суетском районе автодороги Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород.

09:35 19.02.2020 Кроме того, проезд для автобусов и большегрузов ограничен на участке от Алейск до с. Усть-Пристань трассы Алейск — Петропавловское — Смоленское.

09:37 19.02.2020 Метель на Алтае. Фото ИА REGNUM.

09:54 19.02.2020 Пляж в Приморском районе Санкт-Петербурга, на обустройство которого в 2019 году было выделено 55 млн рублей, практически уничтожен сильным ветром, бушевавшим два дня в городе на Неве. Об этом сообщают очевидцы в группе «Зелёная коалиция Петербурга» в одной из социальных сетей. Читайте также: Шторм разнёс пляж в Лисьем носу под Петербургом

10:55 19.02.2020 Экипажи Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС выполнили полеты при минимальном значении погодных условий в Тверской области. Видео: Минобороны

11:42 19.02.2020 Шторм в Алтайском крае набирает обороты. Новоалтайск. Цитата со страницы Владимира Ульянова в Facebook.

11:43 19.02.2020 В ночь на 19 февраля жители Новгородской области могли наблюдать довольное редкое для этих широт природное явление — северное сияние, сообщает газета «Новгородские ведомости».

11:54 19.02.2020 Жителей Хакасии предупредили об усилении ветра и гололедице. Как сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометцентра, 20 февраля в регионе ожидается ветер с порывами до 24 м/с. На дорогах Хакасии сохранится гололедица. Подробности в материале: Сильный ветер ожидается в Хакасии

11:56 19.02.2020 Напомним, шторм «Дэннис», зародившийся в Атлантике, успел похозяйничать не только в Европе, добрался он и до Северо-Запада России, где проявил себя сильными осадками и резким порывистым ветром. Но больше всего досталось от урагана Европе. Прежде всего под ударом стихии оказались Британские острова. Как сообщают «Метеоновости», максимальной силы «Дэннис» достиг 16 февраля. В Атлантическом океане к западу от Британских островов порывы ветра достигали 30−35 м/с, а высота волн доходила до 9−14 м; в Бискайском заливе ветер был слабее, 25−30 м/с, а высота волн 7−10 м. По мере продвижения шторма на северо-восток, силы его терялись. 17 февраля картина выглядела так: к западу от Британских островов ветер — 25−30 м/с, в Бискайском заливе —20−25 м/с. Высота волн —7−10 м и 3−7 м соответственно. 18 февраля ветер ослабел до 18−23 м/с, в Бискайском заливе —до 14−19 м/с. Да и волны уже не такие высокие. 19 февраля ожидается спокойная погода, а в последующие дни вновь задуют ветра — на подходе очередной глубокий циклон.

12:22 19.02.2020 Из-за циклона «Дэннис» в Алтайском крае разыгралась метель, закрыты пять региональных дорог, в том числе в направлении Казахстана. Фото ИА REGNUM.

12:57 19.02.2020 Алтайский край. Из-за неблагоприятных погодных условий проезд для всех видов транспорта закрыт от с. Усть-Калманка до с. Маралиха Чарышского района на трассе Алейск-Чарышское.

13:13 19.02.2020 Алтайский край находится во власти суперциклона «Деннис». Немногим ранее движение ограничили на дорогах: — Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска; — Поспелиха — Курья — Третьяково — граница с Республикой Казахстан; — Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород, от с. Нижняя Суетка до поворота на поселок им. Владимира Ильича в Суетском районе.

13:39 19.02.2020 Алтайский край заметает. На участке от Алейска до с. Усть-Пристань трассы Алейск — Петропавловское — Смоленское проезд открыт только для легковых автомобилей.

14:07 19.02.2020 Жителей Красноярска предупредили о непогоде. Как сообщили в мэрии города, ссылаясь на данные Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 февраля в центральных районах Красноярского края порывы юго-западного ветра будут достигать 15−20 м/с. Читайте также: В Красноярске ожидается сильный ветер

14:30 19.02.2020 Барнаул. В ночную смену с 19 на 20 февраля на линию выйдут 135 единиц снегоуборочной техники МБУ «Автодорстрой». Вывоз снега запланирован с проспекта Комсомольского в границах улиц Партизанской и Анатолия, улиц Г. Исакова от улицы 2-й Северо-Западной до улицы Малахова, Энтузиастов в границах улиц Попова и Хлеборобной, Пролетарской на участке от улицы Циолковского до переулка Ядринцева, Партизанской в границах проспектов Комсомольского и Ленина, Гоголя в границах проспектов Красноармейского и Ленина, 80-й Гвардейской Дивизии от улицы Северо-Западной до улицы Чеглецова, 42-й Краснознаменной Бригады, нечетной стороны Павловского тракта.

14:31 19.02.2020 Метель. Фото 22.mchs.gov.ru.

14:36 19.02.2020 Согласно данным, опубликованным на сайте ФГБУ НИЦ «Планета», глубокие атлантические циклоны, быстро смещающиеся к востоку, по-прежнему способствуют частой смене условий погоды, в том числе, и в Сибирском федеральном округе, с перепадами температуры воздуха и атмосферного давления, когда погода из теплой резко становится холодной, и наоборот. «В условиях аномально теплой в большинстве дней календарной зимы погоды отклонения среднесуточных значений температуры воздуха от климатических норм в северных и западных районах Сибирского федерального округа отмечались в пределах 2…10°С, достигая в отдельные, с оттепелями, дни 20…30°С. Вот и в конце зимы (17 и 18 февраля) сохранялись крупные положительные температурные аномалии, до 10…14°С. С приближением весны на фоне очередной порции тепла в юго-восточных районах Западной Сибири 20−22 февраля ожидается повышение температурного фона, с увеличением дневного максимума до 0…+5°С», — поясняют космические исследователи погоды.

14:42 19.02.2020 Согласно данным, опубликованным на сайте ФГБУ НИЦ «Планета», в связи с влиянием высотной фронтальной зоны, а также периферийных и центральных частей циклонов и фронтальных разделов, пересекающих Западную Сибирь, осадки в предстоящие дни все чаще будут отмечаться в виде мокрого снега. В районах с хорошо развитой кучево-дождевой облачностью интенсивность осадков возрастет до сильных (20 февраля, Алтайский край). Ветер в западной половине округа вновь усилится, до 15−18 м/с 20−22 февраля, достигая 20 м/с в Алтайском крае 21 февраля.

14:48 19.02.2020 Под влиянием сырых и ветреных циклонов в восточных районах Сибири в ближайшие дни тоже ожидается аномальное тепло. «В Туруханском районе в предстоящие сутки местами до оттепелей, 0…-5°С. В центральной и южной части Красноярского края днем до −3…+2°С и ветрено, до 15−20 м/с. Мощная циркуляционная система северного циклона и плотные облачные массивы, соответствующие линиям теплого фронта, а также фронтам окклюзии, будут способствовать усилению интенсивности осадков до умеренных в Красноярском крае (центральные и южные районы), Туруханском районе, по западу Эвенкийского М. Р. и югу Таймырского М. Р. В условиях сохранения облачных массивов обильные осадки пройдут и 21 февраля, с увеличением до сильных в предгорьях Восточного Саяна, горах Республики Хакасия», — отмечается на сайте ФГБУ НИЦ «Планета».

15:58 19.02.2020 Стихия продолжает расправляться с благоустройством на пляже Морские дубки в Лисьем Носу. Фото vk.com/greencospb

17:12 19.02.2020 В Вологду циклон «Дэннис» принёс сильный ветер, сообщают синоптики.

18:23 19.02.2020 Сосульки на крышах домов. Дарья Драй © ИА REGNUM

19:55 19.02.2020 Река Сестра под Петербургом вышла из берегов. Затопленный дом. vk.com/spb_today

06:23 20.02.2020 В Алтайском крае сегодня, 20 февраля, вновь штормит. Из-за сильных порывов ветра со снегом в регионе начали перекрывать дороги. Как сообщает официальный сайт региона, на данный момент из-за перемётов и плохой видимости закрыты семь участков трасс краевого значения. Подробности в материале: На Алтае забуранило 7 участков дорог

09:13 20.02.2020 Утопающие в снегу жители села Парфёново Топчихинского района Алтайского края уже три дня сидят без воды. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM отец троих детей Евгений Конухов, чей дом, как и десять других, располагаются в переулке Ключевском, несмотря на мощные снегопады, дорогу в селе не чистили ни разу. А теперь, когда на водопроводе произошла авария и деревня осталась без воды, привезти её попросту невозможно. Судя по рассказу Евгения, местный глава — Валерий Собачев — бездействует. Подробности в материале: «Натаптывайте поверху»: жителей алтайского села оставили без дорог и воды

09:57 20.02.2020 Циклон, который уходит на восток, заметно ослабит поступление атлантического тепла на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Поэтому новых температурных рекордов, которых в феврале в Северной столице было уже пять, пока не ожидается. Читайте также: Самый низкий погодный рекорд февраля в Петербурге устоит

10:33 20.02.2020 В Алтайском крае немного улучшились погодные условия, которые спровоцировал в регионе суперциклон «Дэннис», добравшийся накануне до региона. Как сообщает официальный сайт регионального правительства, три из семи участков региональных трасс уже доступны для проезда. Подробности в материале: Буран на Алтае: открыты три участка трасс

11:14 20.02.2020 ДПС в Алтайском крае. vesti22. tv

21:17 20.02.2020 Стихия продолжает расправляться с благоустройством на пляже Морские Дубки в Лисьем Носу. vk.com/greencospb.

06:22 21.02.2020 В Алтайском крае сегодня, 21 февраля, наблюдается улучшение погодных условий, но далеко не все дороги расчищены после двухдневного бурана, который провоцировал в регионе суперциклон «Дэннис». Об этом: На дорогах Алтая ликвидируют последствия бурана

07:32 21.02.2020 Стихия продолжает расправляться с благоустройством на пляже Морские дубки в Лисьем Носу. Фото vk.com/greencospb

07:58 21.02.2020 На Европейскую Россию теперь надвигается новый атлантический циклон — «Элен», сообщает телеканал «Россия 24».

08:25 21.02.2020 В Ленинградской области река Сестра вышла из берегов. vk.com/spb_today

09:11 21.02.2020 Начиная с субботы новый циклон «Элен» будет влиять на погоду в европейской части России, сообщают meteovesti.ru. Пик ненастья прогнозируется в праздник, 23 февраля, в День защитника Отечества. Во власти циклона окажется вся северная половина Европейской России. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются на Северо-Западе, в Центре и Черноземье, а в Москве праздничный день может оказаться самым ненастным за всю зиму, сообщают «Метеоновости».

09:49 21.02.2020 Последствия циклона в Выборгском районе Ленинградской области. Цитата страницы vk.com/"Выборг ВКонтакте»

10:44 21.02.2020 В Петербурге и Ленобласти объявлен «жёлтый» уровень опасности в связи с сильным ветром, сообщает Северо-Западный Гидрометцентр.

11:07 21.02.2020 Алтайские дорожники отчитались: трасса «Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан» полностью открыта для движения. По данным регионального министерства транспорта, люди работали в круглосуточном режиме и теперь появилась возможность для расчистки проезда к прилегающим сёлам. Подробности в материале: На Алтае расчистили забураненную трассу, ведущую в Казахстан

11:35 21.02.2020 Жителей утопающего в снегу Алтайского края вновь предупредили о непогоде в предстоящие дни. Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на данные синоптиков, днем 22 и ночью 23 февраля в южных районах Алтайского края ожидаются снег, мокрый снег, в предгорьях временами сильной интенсивности, гололедные явления (налипание мокрого снега, гололед). На дорогах сильная гололедица. Читайте подробнее: Снегопады не спешат покидать Алтайский край

11:53 21.02.2020 Барнаульские дорожники продолжают расчищать столицу Алтайского края, дороги которой замело после недавнего снегопада. По данным городской мэрии, сегодня, 21 февраля, на уборке дорог от снега задействована 91 единица техники. Об этом: Барнаул из-под снега откапывают более 90 единиц техники

12:58 21.02.2020 В Новгородской области вновь объявлено штормовое предупреждение. По данным регионального гидрометцентра, во второй половине дня 22 февраля в Великом Новгороде и местами по Новгородской области ожидается усиление юго-западного, южного ветра порывами до 15−20 метров в секунду, а ночью 23 февраля порывы ветра могут достичь 22 метров в секунду.

14:30 21.02.2020 Обширный циклонический вихрь, центр которого с севера Скандинавии постепенно переместится на восточную часть Баренцева моря, в ближайшие дни будет определять ненастную погоду на Европейской территории России, сообщает Гидрометцентр РФ.

19:16 21.02.2020 ГУ МЧС РФ по Крыму предупредило местных жителей о резком ухудшении погоды 24 и 25 февраля. Отмечается, что атлантический циклон принесёт с собой сильный дождь и ветер.

20:51 21.02.2020 Прогноз от Гидрометцентра. Фото: meteoinfo.ru

22:10 21.02.2020 Дорожные службы Ленинградской области убирают c региональных трасс поваленные деревья. Фото: Ленавтодор. рф

00:32 23.02.2020 В Новгородской области сильный ветер привёл к нарушениям электроснабжения вечером 22 февраля: без света остались 45 населённых пунктов с населением больше 1,5 тыс. человек. Идут восстановительные работы, но к полуночи 23 февраля без электричества оставались ещё 1326 человек в 24 населённых пунктах Новгородской области. Отключения зафиксированы в восьми районах. Подробности: В Новгородской области шторм оставил без света 45 населённых пунктов

10:21 23.02.2020 В Южном Подмосковье и Калужской области в ближайшие дни ожидается сильный ветер скоростью до 19 м/с. Теплая погода, которая установилась в регионе из-за суперциклона «Деннис», сохранится, не смотря на порывы ветра. Жителям рекомендуют не ставить автомобили под деревьями и не находиться под непрочными конструкциями. «Желтый» уровень опасности будет действовать до обеда 24 февраля.

12:06 23.02.2020 В Новгородской области 33 бригады «Россети Северо-Запад» ликвидируют последствия ночного шторма. В течение ночи порывы ветра местами по области достигали до 22 метров в секунду. «Со вчерашнего вечера энергетики действуют в режиме повышенной готовности, выполняют поступающие заявки потребителей. Устранить повреждения электрооборудования планируется в течение светового дня», — сообщили в «Новгородэнерго». Читайте подробнее: В Новгородской области ликвидируют последствия ночного шторма

12:07 23.02.2020 В Новгородской области из-за усиленного ветра ГУ МЧС функционирует в режиме повышенной готовности. 53.mchs.gov.ru

12:30 23.02.2020 Оперативный штаб в ГУ МЧС РФ по Новгородской области. 53.mchs.gov.ru

13:33 23.02.2020 В Новгородской области число населённых пунктов в зоне отключения увеличилось до 62. В них проживает более 3 тыс. человек. Об этом: Шторм оставил без электричества более 3 тыс. жителей Новгородской области

21:21 23.02.2020 Специалисты Новгородского филиала «Россети Северо-Запад» восстановили электроснабжение, нарушенное ночным штормом. Порывы ветра в отдельных районах области достигали 22 м/с. От шторма пострадали жители 62 населённых пунктов в 11 районах области — всего более 3 тыс. человек. Восстановительные работы на электросетях велись с вечера 22 февраля. Об этом: В Новгородской области восстановили нарушенное штормом электроснабжение

13:49 24.02.2020 В Псковской области в результате штормового ветра, пронёсшегося над регионом 23 февраля, без энергоснабжения остались жители 108 населённых пунктов в десяти районах, сообщает ГУ МЧС России по региону. Об этом: Сильный ветер оставил без света более 2 тыс. жителей Псковской области

07:41 Уборка снега на улицах Барнаула. Алтайский край. barnaul.org

09:32 В Воронежской области в ночь на 25 февраля из-за снегопада произошли отключения в сетях 6−10 кВ, в результате зафиксированы отключения электроеэнергии у потребителей на территории Воронежской области. Больше всего из-за непогоды пострадали жители Аннинского, Бобровского, Терновского, Россошанского, Новоусманского, Нижнедевицкого, Хохольского, Семилукского и Верхнехавского районов. По теме: Несколько районов Воронежской области остались без света

09:33 В самом Воронеже последствия снегопада на улицах города ликвидируют коммунальные службы. Об этом: В Воронеже ликвидируют последствия снегопада

09:33 Уборка снега на проспекте Революции в Воронеже. Фото пресс-службы администрации Воронежа.