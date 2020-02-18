Ярославль, 18 февраля, 2020, 16:19 — ИА Регнум. В Ярославской области с 2012 по 2018 год площадь лесов уменьшилась на 6,3 тысячи гектаров. Такие данные содержатся в региональной программе «Сохранение лесов Ярославской области» на 2020−2024 годы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Вырубка

Сокращение лесов обусловлено вырубками и переводом лесов в другие категории для строительства. Согласно приведенным данным, восстановление лесов не успевает за рубкой. В среднем дисбаланс составляет около 2 тыс. гектаров в год.

Новая программа, которую приняло правительство Ярославской области, должна решить эту проблему. Так, в 2024 году власти планируют восстанавливать 100% вырубленных лесов. Всего на эти цели планируется потратить за 5 лет 207 млн рублей.