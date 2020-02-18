Малоярославец, Калужская область, 18 февраля, 2020, 16:38 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области 21-летний житель Малоярославца обвиняется в торговле порнографическими фотографиями несовершеннолетних. Об этом 18 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, молодой человек хранил многочисленные файлы с порнографическим изображением несовершеннолетних и по запросу пользователей за деньги отправлял им эти снимки.

Следствием собрана доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд. Педофилу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет.