Санкт-Петербург, 18 февраля, 2020, 16:16 — ИА Регнум. Сотрудники петербургской полиции выявили незаконное оккультное сообщество, членов которого подозревают в хищении у клиентов сотен тысяч евро под предлогом «психологических тренингов». Об этом сообщили 18 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Скриншот страницы «оккультистов» в соцсети

По версии полиции, организация, которая не была официально зарегистрирована в налоговом органе, оказывала «помощь» порядка 30−40 клиентам. Все они — ученики «мистического ордена», которые могли попасть в «орден» только при соблюдении нескольких условий. Во-первых, у них должно быть высшее образования, а во-вторых, клиента обязывали приобрести у лидеров «защитный купол», стоимостью до 20 тысяч евро для физических лиц и до 300 тысяч евро — для коммерческих организаций.

Как считают в правоохранительных органах, предполагаемая организатор и глава сообщества — женщина с двойным гражданством, в том числе одной из стран Прибалтики. С 2001 года она оказывала психологическую помощь людям на платной основе, а в 2006 году создала общество эзотерической направленности, в рамках которого проводила платные психологические консультации и тренинги, несмотря на отсутствие профильного образование и участия профессиональных психологов или психотерапевтов.

В рамках расследования, полицейские установили помещение конюшни в Ломоносовском районе Ленобласти, а также ряд квартир фигурантов в Петербурге, офис на набережной реки Фонтанки и несколько других помещений, арендованных под собрания.

Во вторник в помещениях прошли обыски в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого в августе 2019 года Следственным отделом УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Как отмечают в Главке МВД, к незаконной деятельности могут быть причастны восемь граждан, роли которых четко распределены. Возглавляли сообщество женщина-«магистр» и ее знакомая — заместитель. Также заместителями руководителя оккультной организации были дети «помощницы» — сын, на которого зарегистрирован психологический центр, и дочь-студентка.

«Кроме того, в группу входят «кредитный инспектор» — женщина, которая является гендиректором концертного агентства, мужчина — секретарь и казначей в одном лице, а также женщина — так называемый семейный врач», — отмечают в ведомстве.

В результате обысков у фигурантов деля изъяты предметы и документы, которые могут представлять интерес для следствия. По итогам мероприятий следствие планирует привлечь ряд лиц в качестве подозреваемых. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Петербурге была осуждена одна из создателей ликвидированной ныне некоммерческой организации «Зеора», занимавшейся так называемыми «тренингами личностного роста». Под такие «тренинги» часто маскируют свою деятельность представители тоталитарных сект и псевдорелигиозных структур.

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В ходе расследования дела было установлено, что двое из прошедших «тренинг» людей покончили жизнь самоубийством.