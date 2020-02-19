Война: войска 2-го Белорусского фронта заняли Нойенбург. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг.
Москва, 19 февраля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 19 февраля: войска 2-го Белорусского фронта заняли Нойенбург.
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19 февраля 1945 года войска 2-го Белорусского фронта заняли Нойенбург.
В выпуске содержатся воспоминания из последнего письма автоматчика Виктора Михайловича Котомкина — уроженца города Шуя Ивановской области. В октябре 1941 года, ещё не достигнув 18 лет, он добровольцем вступил в ряды Красной армии. Воевал в роте автоматчиков 844-го стрелкового полка. Погиб на Волховском фронте в районе Мясного Бора в марте 1942 года.
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