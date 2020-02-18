Билетный центр Евро-2020 на стадионе в Петербурге откроют 11 июня
Санкт-Петербург, 18 февраля, 2020, 15:58 — ИА Регнум. Открытие билетного центра чемпионата Европы 2020 года на стадионе «Санкт-Петербург» запланировано на 11 июня. Об этом сообщил 18 февраля гендиректор Оргкомитета Евро-2020 в РФ Алексей Сорокин, передает корреспондент ИА REGNUM.
При этом Сорокин указал, что по этому поводу собирается продолжить «дискуссию» с Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA, УЕФА).
«Потому что, на наш взгляд, это немножко плотненько — за два дня до матча. Может быть, мы попросим принять более гибкое решение, открыть пораньше», — сказал Сорокин.
Напомним, Евро-2020 пройдет на территории 12 европейских городов. Петербург примет три матча группового этапа, 13, 17 и 22 июня, а также четвертьфинал 3 июля.
Сорокин добавил, что режим аккредитации на стадионе на Крестовском острове включат 15 мая, во время последних матчей «Зенита» в этом сезоне будет протестирован единый центр управления стадионом и отдельные сервисы.