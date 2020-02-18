Санкт-Петербург, 18 февраля, 2020, 15:47 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга приветствовали окончательное принятие Госдумой закона, упрощающего порядок предоставления персональных данных нарушителей должностным лицам и облегчающем взимание штрафов, прежде всего, за нарушение ПДД и правил парковки.

Gov.spb.ru Платная парковка в Петербурге

В ряде регионов России, в том числе в Петербурге, существуют проблемы в получении сведений о правонарушителях в силу несовершенства текущего регулирования, отмечали авторы закона.

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По мнению главы комитета по законодательству Заксобрания Петербурга Дениса Четырбока («Единая Россия»), эти поправки «должны поставить точку в затянувшейся эпопее с взиманием штрафов за неоплату парковок».

«Новый закон упрощает региональным властям получение данных об автовладельцах, которые нарушили правила дорожного движения или региональное законодательство. Очень хорошая новость, которую Санкт-Петербург ждал почти 5 лет», — заявил Четырбок.

Как сообщало ИА REGNUM, за время работы пилотной зоны платной парковки в Петербурге было выписано почти 700 тыс. штрафов за неоплату на сумму более 2 миллиардов рублей. Но большую часть из них так и не удалось взыскать.