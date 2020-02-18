Москва, 18 февраля, 2020, 15:30 — ИА Регнум. Депутаты фракции «Единая Россия» намерены до конца недели внести в Госдуму законопроект, освобождающий оплату услуг ЖКХ от банковской комиссии, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКХ

«Мы подготовили предложения по отмене банковских комиссий за коммунальные платежи, обсудили тему с Центральным Банком Российской Федерации — они нас поддерживают. Но самое главное — теперь мы заручились поддержкой президента. Поэтому до конца этой недели внесем соответствующий законопроект с коллегами в Государственную думу», — рассказал журналистам лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Президент Владимир Путин провел встречу с руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергеем Неверовым. По итогам встречи президент сообщил, что обсудит с лидерами думских фракций их предложения по поправкам в Конституцию РФ.