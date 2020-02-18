Законопроект о ЖКХ без комиссии будет внесен в Госдуму до конца недели
Москва, 18 февраля, 2020, 15:30 — ИА Регнум. Депутаты фракции «Единая Россия» намерены до конца недели внести в Госдуму законопроект, освобождающий оплату услуг ЖКХ от банковской комиссии, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.
«Мы подготовили предложения по отмене банковских комиссий за коммунальные платежи, обсудили тему с Центральным Банком Российской Федерации — они нас поддерживают. Но самое главное — теперь мы заручились поддержкой президента. Поэтому до конца этой недели внесем соответствующий законопроект с коллегами в Государственную думу», — рассказал журналистам лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.
Президент Владимир Путин провел встречу с руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергеем Неверовым. По итогам встречи президент сообщил, что обсудит с лидерами думских фракций их предложения по поправкам в Конституцию РФ.