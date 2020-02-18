Томск, 18 февраля, 2020, 14:39 — ИА Регнум. В 2019 году в Томске, Зырянском и Томском районах Томской области по результатам археологических полевых работ выявили 14 памятников археологии эпох палеолита, неолита, раннего железного века и средневековья. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 февраля в областной администрации.

Tomsk.gov.ru Археологическая находка

Всего в прошлом году томские археологи обнаружили 800 артефактов. В настоящее время предметы готовятся к передаче в Томский областной краеведческий музей имени Шатилова.

Например, на курганном могильнике «Шеломок I» в Томском районе обнаружили фрагменты керамических сосудов, изделия из бронзы и так далее. На территории Богородице-Алексеевского монастыря в Томске нашли медаль в память о 100-летии Отечественной войны 1812 года.

В 2019 году количество полевых археологических работ в регионе увеличилось вдвое по сравнению с 2018 годом, подчеркнула председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина.

Напомним, на территории Томской области находятся 294 объекта археологического наследия федерального значения и 890 выявленных объектов археологии.

Как сообщало ИА REGNUM, на Хлебной площади в Самаре при раскопках обнаружили детские погребения.