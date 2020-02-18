Переславль-Залесский, Ярославская область, 18 февраля, 2020, 13:28 — ИА Регнум. С резкой критикой проекта Генерального плана городского округа Переславля-Залесского Ярославской области выступили члены переславской Общественной палаты, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На состоявшемся 17 февраля заседании многие из них очень эмоционально отозвались о деятельности администрации по подготовке главного градостроительного документа для нового объединенного городского округа.

Admpereslavl.ru Фрагмент Генплана

Генеральный план городского округа разрабатывается с лета 2018 года, сроки его принятия уже неоднократно переносились. На разработку этого документа из местного бюджета было выделено немногим больше миллиона рублей. Представлявший доклад о Генплане замглавы Переславля по архитектуре и градостроительству Илья Шеффель посетовал, что денег было выделено слишком мало. Он сказал, что проект одной заправочной станции стоит 1 миллион 800 тысяч рублей, а Генеральный план целого городского округа пришлось разрабатывать за меньшую сумму. В итоге работа подрядной организации до сих пор не оплачена, поскольку до сих пор не выполнены в полном объеме требования заказчика — администрации Переславля. Однако, как доложил Илья Георгиевич, проект Генплана уже отправлен на согласование с региональными и федеральными ведомствами.

Члены Общественной палаты Переславля-Залесского, а также присутствовавшие депутаты городской Думы поинтересовались, можно ли еще будет вносить в Генплан поправки после того, как документ пройдет все согласования. Внятного ответа они не получили. Илья Шеффель сказал, что будут проводиться публичные слушания, но они носят рекомендательный характер.

По существу ни на один вопрос общественников представители администрации ответить не смогли. Были заданы вопросы о развитии систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа — как эта информация отражена в Генплане, потому что найти ее члены Общественной палаты не смогли. Задавался вопрос, как соотносятся данные нового Генплана о том, что на территории округа не будет новых мусорных полигонов и сортировочных пунктов с территориальной схемой обращения отходов в Ярославской области, где предусмотрен сортировочный пункт возле деревни Маурино, а также запроектирован перспективный мусорный полигон «Ростов» на границе городского округа Переславль-Залесский и Ростовского района. Илья Шеффель сказал, что все вопросы будут занесены в протокол, и на них позже будут даны ответы. Однако участников заседания это не удовлетворило.

«У нас почти полностью изношен и водозабор, и очистные сооружения в городе, почти во всех населенных пунктах округа отсутствует водоподготовка… В новом Генплане ничего этого нет! Мы говорим о комфортной среде, развитии туризма… Можно гулять очень долго, но потом мы, простите, все-таки захотим в туалет. Потом новый Генплан оперирует неправильными демографическими данными. У нас летом количество жителей вырастает в 2,5 раза. Более того, мы можем видеть прогнозы по росту численности населения по площади планируемой застройки на прикрепляемой к населенным пунктам территории. Как будут обеспечены новые жители инфраструктурой? У нас не хватает мест в школах, нет мест в больнице. Нет информации о том, как будет развиваться транспортная инфраструктура. Это ответственность администрации, потому что профильные министерства будут проверять Генплан только в рамках своих компетенций. А жить по нему будем мы,» — сказала член Общественной палаты Елена Шадунц.

«Скажу грубо. Мошенническая схема перевода сельхозземли в земли поселений — вот, что такое ваш Генплан. Послушайте, вы для людей работаете или для кучки собственников, которые заявили свои хотелки? Вы жителей делаете заложниками! Куда вы школу в болото тащите? Почему вы ставите бассейн в место, где зеленый пояс отделяет промзону от жилых домов? Объединились с районом, а теперь вам земли не хватает? Вы говорите, что техзадание на Генплан разрабатывал Артем Цымбалов — чем он думал, мне интересно? Вы хотите войны — будет вам война!» — заявил член Общественной палаты Переславля-Залесского Рашид Талыбов, обращаясь к заместителю главы городского округа Илье Шеффелю.

В итоге Общественная палата Переславля-Залесского приняла решение о создании согласительной комиссии, куда войдут общественники и депутаты городской Думы. Комиссия займется спорными вопросами нового Генерального плана еще до того, как документ дойдет до стадии публичных слушаний. Председателем согласительной комиссии по итогам голосования стал Рашид Талыбов.